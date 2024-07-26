Фестиваль уличного кино и концерт шляпников: куда сходить в Ростове 27 и 28 июля

Премьеры ждут ростовчан и в кинотеатрах. Пожалуй, главная из них — индийский боевик «Схватка» (18+). Критики называют фильм лучшим экшеном десятилетия и отмечают, что в Индии смогли переизобрести жанр. «В поезде, несущемся в Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются бандиты. Теперь Амрит вынужден не только спасать свою возлюбленную, но и встать на защиту всех пассажиров», — говорится в аннотации к фильму.