Фестиваль уличного кино и концерт шляпников: куда сходить в Ростове 27 и 28 июля

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
27 июля в рамках фестиваля Roof Live в Ростове выступит инди-группа Pompeya (16+). Организаторы в афише концерта пишут, что коллектив отвечает на российской сцене за «ретрошик и прифанкованный кайф». «Выступления Pompeya — это концентрированное тепло, проецирующее во внешний мир романтику, любовь к окружающим и миру и бесконечный свет», — обещает коллектив.
Также в рамках фестиваля в Ростов 28 июля приедет группа The Hatters (12+). Шляпники споют свои самые популярные хиты, и новые песни. Все концерты Roof Live проходят на крыше торгового центра «Парк».
В джаз-клубе «Эссе» 27 июля состоится концерт коллектива Rising Sun 5tet (6+). Музыканты исполнят авторскую музыку, а также известные мелодии мэтров джазовой сцены — Тэлониуса Монка, Луиса Коула, Майлза Дэвиса и других «Таврида».
27 июля в парке имени Горького в Ростове пройдет Фестиваль уличного кино. Он стартует в восемь часов вечера. Зрителям покажут российские короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссёрами и отмеченные ведущими российскими кинематографистами. Вход на мероприятие свободный.
Премьеры ждут ростовчан и в кинотеатрах. Пожалуй, главная из них — индийский боевик «Схватка» (18+). Критики называют фильм лучшим экшеном десятилетия и отмечают, что в Индии смогли переизобрести жанр. «В поезде, несущемся в Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются бандиты. Теперь Амрит вынужден не только спасать свою возлюбленную, но и встать на защиту всех пассажиров», — говорится в аннотации к фильму.
Комедийную мелодраму «Покажи мне Луну» (18+) покажут в кинотеатрах на этих выходных. Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум и Вуди Харрельсон. Сюжет картины разворачивается в 1960-е, на фоне космической гонки СССР и США. Акулу маркетинга Келли Джонс привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полёту человека на Луну. На случай, если экипаж «Аполлона-11» всё-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны.
С детьми на этих выходных можно сходить на мультфильмы «Как найти сокровища» (6+), «Головоломку 2» (6+), «Побег из лабиринта времени» (6+) и «Мир в моей голове» (12+).
Пока погода в Ростове вышла в относительную норму, можно посетить экскурсии и прогулки вместе с краеведами и историками.
Краевед Геннадий Крольман 27 июля в 10.00 организует прогулку по парку имени Максима Горького. «Поглядим, как бывшая свалка на окраине стала Городским садом и главным парком Ростова, существующим более двух веков», — пишет Крольман в своем Telegram-канале. Прогулка начинается у памятника Ленина на Большой Садовой улице.
28 июля в 16.00 Крольман проводит прогулку «Один день в старом Ростове». Участники мероприятия вместе с краеведом попробуют переместиться в дореволюционные времена и представить, как мог пройти обычный день в Ростове. Реконструировать прошлое будут с помощью газет, книг и воспоминаний людей той эпохи. Эта экскурсия стартует от Большой Садовой, 43. Мероприятия проходят по свободной цене.
Историк Мария Братолюбова также проведёт на этих выходных экскурсии. 27 июля участники мероприятия вместе с кандидатом исторических наук погуляют по Богатяновке и узнают интересные исторические факты об этом районе Ростова. Мероприятие состоится в 18.00.
28 июля Братолюбова проводит экскурсию «Мифы, байки и городские легенды Ростова». Историк расскажет о самых таинственных и известных мифах, связанных с городом. Участники прогуляются по центру Ростова. Финиширует экскурсия на Парамоновских складах. Стоимость эскурсий составляет полторы тысячи рублей с человека.