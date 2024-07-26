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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Фестиваль уличного кино и концерт шляпников: куда сходить в Ростове 27 и 28 июля

Фестиваль уличного кино и концерт шляпников: куда сходить в Ростове 27 и 28 июля

26 июля 2024, 08:14
Фото: Web Summit/cc by 2.0/flickr.com
Фестиваль уличного кино и концерт шляпников: куда сходить в Ростове 27 и 28 июля
На предстоящих выходных в Ростове пройдут фестиваль уличного кино, концерты популярных российских групп и экскурсии от известных краеведов и историков. Подробнее о мероприятиях в городе 26 и 27 июля, читайте в афише от RostovGazeta.

Концерты

27 июля в рамках фестиваля Roof Live в Ростове выступит инди-группа Pompeya (16+). Организаторы в афише концерта пишут, что коллектив отвечает на российской сцене за «ретрошик и прифанкованный кайф». «Выступления Pompeya — это концентрированное тепло, проецирующее во внешний мир романтику, любовь к окружающим и миру и бесконечный свет», — обещает коллектив.

Также в рамках фестиваля в Ростов 28 июля приедет группа The Hatters (12+). Шляпники споют свои самые популярные хиты, и новые песни. Все концерты Roof Live проходят на крыше торгового центра «Парк».

В джаз-клубе «Эссе» 27 июля состоится концерт коллектива Rising Sun 5tet (6+). Музыканты исполнят авторскую музыку, а также известные мелодии мэтров джазовой сцены — Тэлониуса Монка, Луиса Коула, Майлза Дэвиса и других «Таврида».

Музыканты исполнят авторскую музыку, а также известные мелодии мэтров джазовой сценыМузыканты исполнят авторскую музыку, а также известные мелодии мэтров джазовой сцены
Музыканты исполнят авторскую музыку, а также известные мелодии мэтров джазовой сцены
Фото: Unsplash
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Кино

27 июля в парке имени Горького в Ростове пройдет Фестиваль уличного кино. Он стартует в восемь часов вечера. Зрителям покажут российские короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссёрами и отмеченные ведущими российскими кинематографистами. Вход на мероприятие свободный.

Премьеры ждут ростовчан и в кинотеатрах. Пожалуй, главная из них — индийский боевик «Схватка» (18+). Критики называют фильм лучшим экшеном десятилетия и отмечают, что в Индии смогли переизобрести жанр. «В поезде, несущемся в Нью-Дели, происходит битва не на жизнь, а на смерть. Рискованная поездка Амрита по спасению любимой принимает неожиданный оборот, когда в поезд врываются бандиты. Теперь Амрит вынужден не только спасать свою возлюбленную, но и встать на защиту всех пассажиров», — говорится в аннотации к фильму.

Комедийную мелодраму «Покажи мне Луну» (18+) покажут в кинотеатрах на этих выходных. Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум и Вуди Харрельсон. Сюжет картины разворачивается в 1960-е, на фоне космической гонки СССР и США. Акулу маркетинга Келли Джонс привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полёту человека на Луну. На случай, если экипаж «Аполлона-11» всё-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять постановочные кадры высадки астронавтов на поверхность Луны.

С детьми на этих выходных можно сходить на мультфильмы «Как найти сокровища» (6+), «Головоломку 2» (6+), «Побег из лабиринта времени» (6+) и «Мир в моей голове» (12+).

27 июля в парке имени Горького в Ростове пройдет Фестиваль уличного кино.27 июля в парке имени Горького в Ростове пройдет Фестиваль уличного кино.
27 июля в парке имени Горького в Ростове пройдет Фестиваль уличного кино.
Фото: rostovgazeta.ru
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Экскурсии и прогулки

Пока погода в Ростове вышла в относительную норму, можно посетить экскурсии и прогулки вместе с краеведами и историками.

Краевед Геннадий Крольман 27 июля в 10.00 организует прогулку по парку имени Максима Горького. «Поглядим, как бывшая свалка на окраине стала Городским садом и главным парком Ростова, существующим более двух веков», — пишет Крольман в своем Telegram-канале. Прогулка начинается у памятника Ленина на Большой Садовой улице.

28 июля в 16.00 Крольман проводит прогулку «Один день в старом Ростове». Участники мероприятия вместе с краеведом попробуют переместиться в дореволюционные времена и представить, как мог пройти обычный день в Ростове. Реконструировать прошлое будут с помощью газет, книг и воспоминаний людей той эпохи. Эта экскурсия стартует от Большой Садовой, 43. Мероприятия проходят по свободной цене.

экскурсия стартует от Большой Садовой, 43экскурсия стартует от Большой Садовой, 43
экскурсия стартует от Большой Садовой, 43
Фото: Яндекс. Карты

Историк Мария Братолюбова также проведёт на этих выходных экскурсии. 27 июля участники мероприятия вместе с кандидатом исторических наук погуляют по Богатяновке и узнают интересные исторические факты об этом районе Ростова. Мероприятие состоится в 18.00.

28 июля Братолюбова проводит экскурсию «Мифы, байки и городские легенды Ростова». Историк расскажет о самых таинственных и известных мифах, связанных с городом. Участники прогуляются по центру Ростова. Финиширует экскурсия на Парамоновских складах. Стоимость эскурсий составляет полторы тысячи рублей с человека.

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#Алина Заярная#Общество#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
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