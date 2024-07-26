Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В Ростовской области в 2024 году отменили традиционные ежегодные мероприятия «Осада Азова» и «Донская уха». Отказаться от проведения фестиваля «Донская уха» в станице Старочеркасской рекомендовало региональное управление МВД из соображений безопасности.
А фестиваль «Осада Азова» не состоится в соответствии с указом главы региона Василия Голубева о запрете на использование пиротехнических средств. Планировалось, что данное мероприятие должно было пройти 3 августа.
Ежегодно оба эти фестиваля собирают тысячи гостей из Ростовской области и других регионов России.
Ранее сообщалось, что затраты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024-м.