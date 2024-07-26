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Published Сегодня, 05:53

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Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году

Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году

26 июля 2024, 05:53
Фото: rostovgazeta.ru
Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году
В 2024 году в Ростовской области отменили проведение ежегодных «Осада Азова» и «Донская уха», сообщает 1 Rnd со ссылкой на региональный Минкульт.

В Ростовской области в 2024 году отменили традиционные ежегодные мероприятия «Осада Азова» и «Донская уха». Отказаться от проведения фестиваля «Донская уха» в станице Старочеркасской рекомендовало региональное управление МВД из соображений безопасности.

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А фестиваль «Осада Азова» не состоится в соответствии с указом главы региона Василия Голубева о запрете на использование пиротехнических средств. Планировалось, что данное мероприятие должно было пройти 3 августа.

Ежегодно оба эти фестиваля собирают тысячи гостей из Ростовской области и других регионов России.

Ранее сообщалось, что затраты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024-м.

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