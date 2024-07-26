Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации в Ростовской области

Напомним, что в середине июля на АЭС зарегистрировали сбой в работе первого энергоблока, произошло ложное срабатывание защиты, из-за этого пришлось его отключить. Это вызвало трудности с поставкой электроэнергии на юге страны. Через несколько часов блок вернули к работе и он начал вырабатывать электроэнергию.