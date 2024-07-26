Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В целом в ЮФО мощность дозы гамма-излучения составляет 0,09-0,18 микрозиверт в час. Кроме того, замеры сделали в районе Ростовской АЭС, здесь показатель составил 0,10-0,16 микрозиверт в час.
«Это не превышает естественного радиационного фона», — говорится в публикации.
Напомним, что в середине июля на АЭС зарегистрировали сбой в работе первого энергоблока, произошло ложное срабатывание защиты, из-за этого пришлось его отключить. Это вызвало трудности с поставкой электроэнергии на юге страны. Через несколько часов блок вернули к работе и он начал вырабатывать электроэнергию.
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До этого бизнесмен из Новочеркасска получил пять лет колонии за обман Нововоронежской АЭС.