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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

Стал известен настоящий уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр назвал настоящий уровень радиации в Ростовской области

26 июля 2024, 13:50
Фото: 08.mchs.gov.ru
Стал известен настоящий уровень радиации в Ростовской области
В Ростовской области замерили уровни радиации, которые оказались в пределах нормы, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В целом в ЮФО мощность дозы гамма-излучения составляет 0,09-0,18 микрозиверт в час. Кроме того, замеры сделали в районе Ростовской АЭС, здесь показатель составил 0,10-0,16 микрозиверт в час.

«Это не превышает естественного радиационного фона», — говорится в публикации.

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Напомним, что в середине июля на АЭС зарегистрировали сбой в работе первого энергоблока, произошло ложное срабатывание защиты, из-за этого пришлось его отключить. Это вызвало трудности с поставкой электроэнергии на юге страны. Через несколько часов блок вернули к работе и он начал вырабатывать электроэнергию.

Читайте также о том, как «Донэнерго» лишили права на участок с убежищем от радиации на 170 человек.

До этого бизнесмен из Новочеркасска получил пять лет колонии за обман Нововоронежской АЭС.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#Происшествия#Радиация
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