Губернатора Голубева попросили не закрывать старый автовокзал в Ростове

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
После открытия Центрального автовокзала у Пригородного начались проблемы. Транспортные компании стали отказываться от работы со старой станцией, предпочитая сотрудничать с новой. На данный момент минимум четыре организации покинули Пригородный автовокзал. Его руководство считает, что все это происходит под давлением Минтранса.
Резниченко рассказала, что старый автовокзал более удобный для горожан, а «Центральный» находится в отдалении, что делает переход автотранспортных предприятий нелогичным. Гендиректор компании попросила Василия Голубева привлечь к этому вопросу региональный Минтранс.
Отметим, что в данной ситуации Пригородный автовокзал может просто прекратить свое существование. Однако не менее пяти тысяч ростовчан уже подписали петицию о с просьбой не закрывать автостанцию.
Ранее стало известно, что больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на старый автовокзал Ростова.