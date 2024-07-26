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Пригородный автовокзал Ростова попросил Голубева предотвратить закрытие объекта

Губернатора Голубева попросили не закрывать старый автовокзал в Ростове

26 июля 2024, 19:13
Фото: 1MI
Пригородный автовокзал Ростова попросил Голубева предотвратить закрытие объекта
В Ростове-на-Дону руководство Пригородного автовокзала обратилось к губернатору региона Василию Голубеву с просьбой повлиять на возможное закрытие станции осенью 2024 года, сообщают «Ведомости страна» со ссылкой на гендиректора АО «Ростдонавтовокзала» Софию Резниченко.

После открытия Центрального автовокзала у Пригородного начались проблемы. Транспортные компании стали отказываться от работы со старой станцией, предпочитая сотрудничать с новой. На данный момент минимум четыре организации покинули Пригородный автовокзал. Его руководство считает, что все это происходит под давлением Минтранса.

Резниченко рассказала, что старый автовокзал более удобный для горожан, а «Центральный» находится в отдалении, что делает переход автотранспортных предприятий нелогичным. Гендиректор компании попросила Василия Голубева привлечь к этому вопросу региональный Минтранс.

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Отметим, что в данной ситуации Пригородный автовокзал может просто прекратить свое существование. Однако не менее пяти тысяч ростовчан уже подписали петицию о с просьбой не закрывать автостанцию.

Ранее стало известно, что больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на старый автовокзал Ростова.

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