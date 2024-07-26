rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Губернатор Голубев рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону

Губернатор Голубев рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону

26 июля 2024, 06:25
Фото: 61.mchs.gov.ru / Для иллюстрации
Губернатор Голубев рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону
В Ростовской области во время атаки беспилотников получили повреждения строения, сообщил губернатор Василий Голубев.

Всего за ночь системы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Упавшие обломки в селе Несветай повредили строения в частных подворьях.

Кроме того, загорелась сухая трава, возгорание оперативно ликвидировали.

«Услышала взрывы и увидела беспилотники»: как ростовчане пережили ночь атаки
Узнать подробнее

«Для оценки ущерба на место выехали представители поселковой и районной администрации. В восстановлении имущества людям будет оказана помощь», — рассказал глава региона.

Добавим, что местные жители в соцсетях заявляли о звуках взрывов в ночное время. По их словам, они находили обломки дронов.

До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки 26 беспилотников на Дону.

Читайте также:
«Услышала взрывы и увидела беспилотники»: как ростовчане пережили ночь атакиЖители Ростовской области нашли двигатель сбитого украинского беспилотникаСистемы ПВО уничтожили 4 беспилотника над Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Атака#Губернатор Голубев
Подпишитесь
Биолог Юрченко объяснил, где нельзя собирать грибы в Ростовской области
Вчера, 09:19
Вандалы уничтожили памятный знак-указатель в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:27
Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 05:53
Житель Ростовской области выловил амура-гиганта в 24 кг
Сегодня, 05:48
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
Сегодня, 07:21