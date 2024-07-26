Губернатор Голубев рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Всего за ночь системы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Упавшие обломки в селе Несветай повредили строения в частных подворьях.
Кроме того, загорелась сухая трава, возгорание оперативно ликвидировали.
«Для оценки ущерба на место выехали представители поселковой и районной администрации. В восстановлении имущества людям будет оказана помощь», — рассказал глава региона.
Добавим, что местные жители в соцсетях заявляли о звуках взрывов в ночное время. По их словам, они находили обломки дронов.
До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки 26 беспилотников на Дону.