Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Для атаки использовали четыре беспилотника, которые заметила система ПВО. Она успешно отработала по угрозе и все устройства ликвидировали.
В социальных сетях появилось сообщение о том, что после падения обломков загорелась сухая трава на Дону. Однако официальные источники пока не прокомментировали ситуацию.
Жители Ростова надеются, что это происшествие не отразится негативно на будущем урожае. По их словам, возгорание произошло именно на полевых участках.
Кроме того, местные жители заявили, что находят упавшие обломки.
Ранее стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область.