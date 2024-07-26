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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

26 июля 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney
В ночь на пятницу, 26 июля, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку на территории Ростовской области, следует из данных Минобороны.

Для атаки использовали четыре беспилотника, которые заметила система ПВО. Она успешно отработала по угрозе и все устройства ликвидировали.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что после падения обломков загорелась сухая трава на Дону. Однако официальные источники пока не прокомментировали ситуацию.

Системы ПВО уничтожили 4 беспилотника над Ростовской области
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Жители Ростова надеются, что это происшествие не отразится негативно на будущем урожае. По их словам, возгорание произошло именно на полевых участках.

Кроме того, местные жители заявили, что находят упавшие обломки.

Ранее стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Киевский режим#Террористическая атака#Происшествия
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