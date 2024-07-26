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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Лошадей по цене машины закупят для полиции в Ростове-на-Дону

Лошадей по цене машины закупят для полиции в Ростове-на-Дону

26 июля 2024, 12:22
Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Лошадей по цене машины закупят для полиции в Ростове-на-Дону

Для полиции в Ростове-на-Дону закупят 5 лошадей за 6 млн рублей

Власти Ростовской области закупят лошадей на шесть миллионов рублей, говорится в материалах Госзакупок.

Закупка проводится в рамках создания кавалерийского подразделения в полку патрульно-постовой службы полиции города. Поставщиком станет Кировский конный завод.

Всего на шесть миллионов рублей приобретут пять взрослых лошадей, они будут чистопородные племенные.

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Самая дорогая — это лошадь Элантис, которая стоит 1,4 миллиона рублей. Годы рождения должны быть с 2018 по 2020 годы.

Напомним, в начале этого года появилась информация, что конную полицию хотят возродить в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Полиция#Ростов#Лошади
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