Лошадей по цене машины закупят для полиции в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Закупка проводится в рамках создания кавалерийского подразделения в полку патрульно-постовой службы полиции города. Поставщиком станет Кировский конный завод.
Всего на шесть миллионов рублей приобретут пять взрослых лошадей, они будут чистопородные племенные.
Самая дорогая — это лошадь Элантис, которая стоит 1,4 миллиона рублей. Годы рождения должны быть с 2018 по 2020 годы.
Напомним, в начале этого года появилась информация, что конную полицию хотят возродить в Ростовской области.
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