Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже

Напомним, что Анна Цомартова пропала в феврале текущего года. Девушка уехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. После неудачного боя Анна убежала на к берегу моря. Тогда она и исчезла. За последние пять месяцев следствие не приблизилось к разгадке этого происшествия.