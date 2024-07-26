Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Семья загадочно исчезнувшей спортсменки Анны Цомартовой склоняется к версии с похищением девушки. Мать студентки множество раз пересматривала кадры с безвести пропавшей дочерью. В этот раз она обратила внимание на подозрительные движения. Диана считает, что на видео попали неизвестные люди и автомобиль. Родители предполагают, что девушку увезли.
Все неравнодушные отмечают, что версия с машиной всплывала и раньше, однако ее быстро отмели.
Напомним, что Анна Цомартова пропала в феврале текущего года. Девушка уехала на соревнования по тайскому боксу в Каспийск. После неудачного боя Анна убежала на к берегу моря. Тогда она и исчезла. За последние пять месяцев следствие не приблизилось к разгадке этого происшествия.
Ранее мать пропавшей спортсменки предположила, что Анна могла попасть под влияние куратора. Неизвестный мог управлять ее действиями.