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Лучшие рецепты окрошки от ростовского шеф-повара: холодной подается не только месть

От тарелки — за уши не оттащить: шеф-повар из Ростова дал три рецепта донской окрошки

26 июля 2024, 08:10
Фото: rostovgazeta.ru
Лучшие рецепты окрошки от ростовского шеф-повара: холодной подается не только месть
После дождей в Ростовскую область неминуемо вернется жара. Корреспондент RostovGazeta взял у шеф-повара одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонида Макарова эксклюзивные рецепты донской окрошки.

Крошево с историей

Окрошка, как многие думают, была изобретена не в СССР, а гораздо раньше. Первое письменное упоминание о ней можно отыскать в книге под названием «Старинной русской хозяйке, ключнице и стряпухе», написанной в 1790 году Николаем Осиповым.

Рецепт окрошки там приводится весьма лаконично:

«Искрошить разных жарких мяс, с луком, огурцами и сметаною; и посоля налить огуречным рассолом, или квасом, или кислыми штями».

Однако на самом деле окрошка существовала и еще раньше: первые книги рецептов появились только в 18 веке, но само блюдо хозяйки готовили и раньше без всяких инструкций.

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Считается, что начало окрошке положили бурлаки на Волге. За работу им давали квас и сушеную или вяленую рыбу, которая была до того жесткой, что ее приходилось размачивать в квасе. Для сытности в такое «блюдо» бурлаки стали добавлять травы и овощи, которые удавалось находить по дороге.

Те, кто не был обременен адским трудом и жили в сельскохозяйственных регионах готовили окрошку из нескольких видов мяса. Причем четкой рецептуры не было: каждая хозяйка смешивала разные овощи и мясо. «Рецепт» зависел от урожайности и предпочтений семьи.

Жители сельскохозяйственных регионов готовили окрошку из нескольких видов мясаЖители сельскохозяйственных регионов готовили окрошку из нескольких видов мяса
Жители сельскохозяйственных регионов готовили окрошку из нескольких видов мяса
Фото: С. Виноградов, «Обед работников», 1890 г.

Казачья окрошка

Своим, уникальным рецептом традиционного летнего супа обладали и донские казаки. Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров замечает, что главное отличие такой окрошки от всех остальных кроется в ярко-розовом цвете из-за добавления бурака (так на юге называют свёклу)

Ингредиенты

  • Крупная свёкла — 1 штука;
  • Осетр -200 граммов;
  • Сельдь слабосоленая — 150 граммов;
  • Сазан — 300 граммов;
  • Мука — 100 граммов;
  • Масло растительное — 40 миллилитров;
  • Корень хрена — 5 граммов;
  • Огурцы — 300 граммов;
  • Зеленый лук — 70 граммов;
  • Кинза, укроп, петрушка — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Черный перец — по вкусу;
  • Квас — 2 литра.
уникальным рецептом традиционного летнего супа обладали и донские казакиуникальным рецептом традиционного летнего супа обладали и донские казаки
уникальным рецептом традиционного летнего супа обладали и донские казаки
Фото: donland.ru
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Приготовление

«Дольше всего в этой окрошке готовится свёкла. Сначала ее нужно хорошо отмыть, очистить от кожуры и запечь, плотно обернув фольгой. Запекается она около 50 минут при температуре 180 градусов. Все остальное будем готовить параллельно со свёклой», — объясняет шеф-повар.

Леонид Макаров советует подбирать для окрошки филе как минимум трех рыб. Лучше всего, по его мнению, подходит филе отварной осетрины — 200 граммов, слабосоленая сельдь — 150 граммов и филе жареного леща или сазана.

Перед приготовлением рыбу нужно тщательно промыть и очистить от чешуи.

Целого осетра, говорит шеф-повар, нужно отваривать не менее полутора часов, а если вы планируете варить уже готовые порционные куски — им достаточно будет 20-30 минут в кипящей подсоленной воде.

Освежеванного и обвалянного в муке сазана выкладываем на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Рыбу обжариваем 8-10 минут с каждой стороны.

Пока осетр и сазан остывают — готовим овощи.

Корень хрена натираем на мелкой терке, свеклу — на крупной, а огурцы нарезаем мелкими кубиками. Зеленый лук также мелко шинкуем и отправляем все овощи в кастрюлю.

Затем крошим отделенное от костей рыбное филе, приправляем все столовой ложкой подсолнечного масла, солью, перцем и зеленью по вкусу.

«Нет какого-то единого правила, как заправлять окрошку: сразу или перед подачей. Лично мне кажется, что окрошку на квасе лучше заправлять перед подачей, чтобы квас дольше сохранял свой вкус, а вот окрошке на кефире хорошо бы настояться», — советует шеф.
Леонид Макаров советует подбирать для окрошки филе как минимум трех рыбЛеонид Макаров советует подбирать для окрошки филе как минимум трех рыб
Леонид Макаров советует подбирать для окрошки филе как минимум трех рыб
Фото: wikimedia.org

Классическая окрошка с колбасой

Для тех, кто не любит тратить много времени на готовку и подбирать несколько видов мяса для окрошки существует простой и не менее вкусный рецепт холодного супа.

Ингредиенты

  • Картофель средний — 4 штуки;
  • Яйцо куриной — 3 штуки;
  • Редис — 9 штук;
  • Огурец — 2 штуки;
  • Колбаса вареная — 270 граммов;
  • Зеленый лук- 180 граммов;
  • Укроп — 70 граммов;
  • Соль — по вкусу;
  • Черный перец — по вкусу;
  • Квас или кефир — 2 литра.
для окрошки существует простой и не менее вкусный рецепт холодного супадля окрошки существует простой и не менее вкусный рецепт холодного супа
для окрошки существует простой и не менее вкусный рецепт холодного супа
Фото: rostovgazeta.ru
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Приготовление

Картофель очищаем от кожуры и отправляем вариться в подсоленной воде. В это же время отвариваем яйца.

Зеленый лук, огурцы и редис мелко нарезаем.

«Все в окрошке не обязательно нарезать одинаковыми кусочками. Например, хрустящие овощи лучше нарезать мелко — тогда они будут хрустеть сильнее. А вот картофель и колбасу можно нарезать кубиками покрупнее — так вкус будет интенсивнее», — советует Леонид Макаров.

К получившемуся крошеву добавляем укроп и специи, заливаем все основой и подаем.

«При подаче окрошки можно добавить к ней сметану или горчицу. В зависимости от основы, сочетания будут получаться абсолютно разными. К слову, если за основу окрошки взят кефир, то такой суп в пропорции 3 к 1 можно разбавлять газированной минеральной водой, чтобы сделать его менее густым», — рекомендует шеф-повар.

Яблочная окрошка

Окрошка на яблоках, замечает Леонид Макаров, обладает не только привычными охлаждающими свойствами, но и освежающей яблочной кислинкой во вкусе.

Ингредиенты

  • Яблоко — 300 граммов;
  • Огурец — 400 граммов;
  • Редис — 8 штук;
  • Зеленый лук — 100 граммов;
  • Укроп — 50 граммов;
  • Кефир — 1,5 литра;
  • Соль — по вкусу;
  • Белый перец — по вкусу.
Яблочная окрошкаЯблочная окрошка
Яблочная окрошка
Фото: Unsplash
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Приготовление

Сперва необходимо очистить яблоки от кожуры и вырезать сердцевину с косточками. После этого фрукты можно нарезать кубиками. Таким же образом нарезаем огурцы и редис, мелко шинкуем зелень. Смешиваем все в одной кастрюле с добавлением специй и заливаем кефиром.

«Интересный вариант подачи окрошки — с кубиками льда из газированной минеральной воды. По желании, окрошку можно немного приправить яблочным или бальзамическим уксусом, вместо традиционных сметаны и горчицы», — советует повар.

Польза со вкусом

Ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова отмечает, что окрошка является одним из самых полезных летних супов.

«Большое преимущество окрошки в том, что почти все ингредиенты в ней не проходят термическую обработку и сохраняют все полезные микроэлементы в неизменном виде», — говорит эксперт.

Чтобы сделать блюдо еще полезнее, нутрициолог рекомендует сократить количество отварного картофеля в рецептуре, так как он добавляет супу калорийности.

«В вареном картофеле нет ничего ужасного, он гораздо полезнее жареного. Но у него высокий гликемический индекс — он быстро повышает уровень сахара в крови. А крахмал в составе способствует отложению жиров в организме, но это процесс очень индивидуальный. Так что если ваш цель — похудеть, то от картофеля в любом виде лучше отказаться. В остальном же, при правильном приготовлении, это очень полезный овощ», — объясняет Анастасия Тодорова.

Она также советует заменить колбасу в окрошке на отварное или копченое мясо.

«Во-первых, состав такого мяса „чище“: он свободен от лишних красителей, консервантов и излишка соли. А во-вторых, мясо обладает большей ценностью для пищеварения и более низкой калорийностью. Самым диетическим считается мясо курицы и индейки», — добавляет нутрициолог.
Нутрициолог советует заменить колбасу в окрошке на отварное или копченое мясоНутрициолог советует заменить колбасу в окрошке на отварное или копченое мясо
Нутрициолог советует заменить колбасу в окрошке на отварное или копченое мясо
Фото: rostovgazeta.ru

Холодные супы, по словам Анастасии Тодоровой, обладают мягкими для организма охлаждающими свойствами, плавно понижая температуру тела и не способствуя переохлаждениям.

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