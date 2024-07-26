От тарелки — за уши не оттащить: шеф-повар из Ростова дал три рецепта донской окрошки

Считается, что начало окрошке положили бурлаки на Волге. За работу им давали квас и сушеную или вяленую рыбу, которая была до того жесткой, что ее приходилось размачивать в квасе. Для сытности в такое «блюдо» бурлаки стали добавлять травы и овощи, которые удавалось находить по дороге.