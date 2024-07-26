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Updated Сегодня, 16:47

В Ростовской области недалеко от Платова образовалась 22-километровая пробка

Под Ростовом в районе аэропорта Платов возникла 22-километровая пробка

26 июля 2024, 16:45
Фото: 1MI
В Ростовской области недалеко от Платова образовалась 22-километровая пробка
В Ростовской области образовалась огромная пробка. Машины растянулись примерно на 20 километров дороги. Информация размещена на «Яндекс Картах».

Вечером 26 июля в Ростовской области недалеко от аэропорта Платова собралась длинная пробка. Машины стоят на трассе М-4 «Дон» по направлению к Ростову-на-Дону. Движение парализовано в двух местах дороги в общей сложности на 22,8 километра. Так, часть пробки начинается около аэропорта и заканчивается у хутора Сусол. Здесь транспорт растянулся примерно на 18 километров. Следующая часть затора составляет еще 4,8 километра. Автомобили стоят от хутора Марьевки до Шахт.

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Согласно картам причиной пробки являются два ДТП. Транспорт стоит уже час. Водителям рекомендуется заранее найти объездной маршрут.

Ранее в Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Пробка#Автомобили#Затор на М-4#Дорожное движение#М-4 «Дон»#Парализовал движение#Трасса
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