Под Ростовом в районе аэропорта Платов возникла 22-километровая пробка

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
Вечером 26 июля в Ростовской области недалеко от аэропорта Платова собралась длинная пробка. Машины стоят на трассе М-4 «Дон» по направлению к Ростову-на-Дону. Движение парализовано в двух местах дороги в общей сложности на 22,8 километра. Так, часть пробки начинается около аэропорта и заканчивается у хутора Сусол. Здесь транспорт растянулся примерно на 18 километров. Следующая часть затора составляет еще 4,8 километра. Автомобили стоят от хутора Марьевки до Шахт.
Согласно картам причиной пробки являются два ДТП. Транспорт стоит уже час. Водителям рекомендуется заранее найти объездной маршрут.
Ранее в Ростовской области на 907 км трассы М-4 «Дон» начались дорожные работы.