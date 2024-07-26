Под Ростовом в районе аэропорта Платов возникла 22-километровая пробка

Вечером 26 июля в Ростовской области недалеко от аэропорта Платова собралась длинная пробка. Машины стоят на трассе М-4 «Дон» по направлению к Ростову-на-Дону. Движение парализовано в двух местах дороги в общей сложности на 22,8 километра. Так, часть пробки начинается около аэропорта и заканчивается у хутора Сусол. Здесь транспорт растянулся примерно на 18 километров. Следующая часть затора составляет еще 4,8 километра. Автомобили стоят от хутора Марьевки до Шахт.