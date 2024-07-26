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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:49

Путин назначил в Ростовской области новых судей. Что о них известно?

Путин назначил в Ростовской области новых судей. Что о них известно?

26 июля 2024, 09:47
Фото: Unsplash
Путин назначил в Ростовской области новых судей. Что о них известно?

Президент Путин назначил в Ростовской области новых судей

Президент России Владимир Путин назначил в Ростовской области председателей Сальского районного суда, Донецкого городского суда и целого ряда других, сообщили в управлении Судебного департамента региона.

Согласно указу главы государства, председателем Донецкого городского суда назначена 51-летняя Ольга Сергеева. Возглавлять суд она будет в течение шести лет. В открытых источниках указано, что свой пост в городском суде Донецка она занимает с 2018 года.

Председателем Сальского районного суда стал 40-летний Денис Щетинин. Срок его новых полномочий составляет шесть лет. До этого Щетинин отметился работой в Ремонтненском районном суде.

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Назначения коснулись и Ростовского областного суда. Там должности получили судьи 38-летняя Оксана Боровских и 56-летняя Инна Кузьминова. В открытых источниках указывается, что Боровских в недавнее время работала в Октябрьском суде Ростова, а Кузьминова — в Советском районном суде столицы региона.

В городском суде Азова пост получил судья Виталий Булгаков, а в суде Новочеркасска — Александр Пушкин. Судьей Ленинского районного суда Ростова-на-Дону назначена Виктория Розовская.

Наконец, в Пролетарский районный суд назначен судья Евгений Карташов, а в Семикаракорский — Наталия Галимуллина.

Ранее адвоката задержали в Ростове-на-Дону за обещания решить проблемы через взятку.

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