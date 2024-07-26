Путин назначил в Ростовской области новых судей. Что о них известно?

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Согласно указу главы государства, председателем Донецкого городского суда назначена 51-летняя Ольга Сергеева. Возглавлять суд она будет в течение шести лет. В открытых источниках указано, что свой пост в городском суде Донецка она занимает с 2018 года.
Председателем Сальского районного суда стал 40-летний Денис Щетинин. Срок его новых полномочий составляет шесть лет. До этого Щетинин отметился работой в Ремонтненском районном суде.
Назначения коснулись и Ростовского областного суда. Там должности получили судьи 38-летняя Оксана Боровских и 56-летняя Инна Кузьминова. В открытых источниках указывается, что Боровских в недавнее время работала в Октябрьском суде Ростова, а Кузьминова — в Советском районном суде столицы региона.
В городском суде Азова пост получил судья Виталий Булгаков, а в суде Новочеркасска — Александр Пушкин. Судьей Ленинского районного суда Ростова-на-Дону назначена Виктория Розовская.
Наконец, в Пролетарский районный суд назначен судья Евгений Карташов, а в Семикаракорский — Наталия Галимуллина.
Ранее адвоката задержали в Ростове-на-Дону за обещания решить проблемы через взятку.