Руководитель ПСБ в Ростове стала лучшим публичным экспертом в сфере финансов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Издание назвало ведущих представителей публичной экспертизы Юга России в двенадцати номинациях в рамках собственного специального проекта «Публичный эксперт — 2023». Победителей определили по итогам анализа медийной активности представителей различных сфер бизнеса ЮФО и СКФО. Оценивалось не только количественное, но и качественное присутствие спикера в информационном поле, в том числе, глубина экспертизы, значимость представляемой отрасли, ясность идей и ориентация на работу со СМИ.
Лариса Чураева возглавляет ПСБ в Ростове-на-Дону более 10 лет, является членом ведущих общественных и бизнес-объединений региона, представляет банк на крупнейших региональных форумах и отраслевых конференциях, выступает экспертом и активным участником медиаповестки региона в сфере финансов. В числе ключевых тем 2023 года, обеспечивших лидерство эксперта, — доступные меры поддержки малого и среднего бизнеса, запуск специальных продуктов ПСБ для аграриев, открытие новых офисов ПСБ в регионе, 20-летие банка в Ростовской области, финансовая грамотность, противодействие мошенничеству, инновации в банковской сфере и другие.
«Присутствие в региональной информационной повестке позволяет нам делиться экспертизой, рассказывать о тенденциях банковской сферы и важных изменениях на финрынке», — отметила Лариса Чураева.