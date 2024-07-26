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Руководитель ПСБ в Ростове стала лучшим публичным экспертом в сфере финансов

Руководитель ПСБ в Ростове стала лучшим публичным экспертом в сфере финансов

26 июля 2024, 11:30
Фото: ПСБ
Вице-президент — региональный директор ПСБ в Ростове-на-Дону Лариса Чураева стала лучшим публичным экспертом Юга России в сфере финансов и вошла в число лидеров общественного мнения в области экономики и бизнеса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по версии делового медиа «Эксперт Юг».

Издание назвало ведущих представителей публичной экспертизы Юга России в двенадцати номинациях в рамках собственного специального проекта «Публичный эксперт — 2023». Победителей определили по итогам анализа медийной активности представителей различных сфер бизнеса ЮФО и СКФО. Оценивалось не только количественное, но и качественное присутствие спикера в информационном поле, в том числе, глубина экспертизы, значимость представляемой отрасли, ясность идей и ориентация на работу со СМИ.

Лариса Чураева возглавляет ПСБ в Ростове-на-Дону более 10 лет, является членом ведущих общественных и бизнес-объединений региона, представляет банк на крупнейших региональных форумах и отраслевых конференциях, выступает экспертом и активным участником медиаповестки региона в сфере финансов. В числе ключевых тем 2023 года, обеспечивших лидерство эксперта, — доступные меры поддержки малого и среднего бизнеса, запуск специальных продуктов ПСБ для аграриев, открытие новых офисов ПСБ в регионе, 20-летие банка в Ростовской области, финансовая грамотность, противодействие мошенничеству, инновации в банковской сфере и другие.

Лариса ЧураеваЛариса Чураева
Лариса Чураева
Фото: ПСБ

«Присутствие в региональной информационной повестке позволяет нам делиться экспертизой, рассказывать о тенденциях банковской сферы и важных изменениях на финрынке», — отметила Лариса Чураева.

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