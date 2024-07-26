Руководитель ПСБ в Ростове стала лучшим публичным экспертом в сфере финансов

Лариса Чураева возглавляет ПСБ в Ростове-на-Дону более 10 лет, является членом ведущих общественных и бизнес-объединений региона, представляет банк на крупнейших региональных форумах и отраслевых конференциях, выступает экспертом и активным участником медиаповестки региона в сфере финансов. В числе ключевых тем 2023 года, обеспечивших лидерство эксперта, — доступные меры поддержки малого и среднего бизнеса, запуск специальных продуктов ПСБ для аграриев, открытие новых офисов ПСБ в регионе, 20-летие банка в Ростовской области, финансовая грамотность, противодействие мошенничеству, инновации в банковской сфере и другие.