«Шарахнет — мало не покажется»: в Гукове забор больницы прикрутили к трансформатору

Победителем госзакупки на выполнение этих работ стала шахтинская компания. По информации «СПАРК-Маркетинг», торговая процедуры прошла без снижения цены. А поведение его участников показалось нелогичным. По уточнению «СПАРК-Маркетинга», к торговым процедурам участников допустили, но цены свои они не заявляли.