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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Гуковчане показали, как падающий забор вокруг ЦГБ укрепили деревьями и подстанцией

«Шарахнет — мало не покажется»: в Гукове забор больницы прикрутили к трансформатору

26 июля 2024, 07:56
Фото: Яндекс.Карты
Гуковчане показали, как падающий забор вокруг ЦГБ укрепили деревьями и подстанцией

В городе Гуково забор больницы за миллион прикрутили к деревьям и трансформатору

Столбы шатающегося забора вокруг Центральной городской больницы в городе Гуково прикрепили к деревьям и трансформаторной подстанции. Об этом RostovGazeta сообщила местная жительница, активистка Светлана Авдеева.

Напомним, что для установки нового забора вокруг ЦГБ в городе Гуково и систем видеонаблюдения из бюджета Ростовской области выделили более 11,1 миллиона рублей.

Победителем госзакупки на выполнение этих работ стала шахтинская компания. По информации «СПАРК-Маркетинг», торговая процедуры прошла без снижения цены. А поведение его участников показалось нелогичным. По уточнению «СПАРК-Маркетинга», к торговым процедурам участников допустили, но цены свои они не заявляли.

Качество установки нового ограждения вскоре вызвало вопросы у посетителей больницы. Пациенты жаловались, что забор шатается, накреняется и может запросто упасть.

«Его нужно переделывать. Тем более, что подрядчик должен же был дать какую-то гарантию? Но вместо этого, столбики ограждения по периметру примотали к деревьям. А самое вопиющее, что в одном месте металлический колышек забора закрепили металлической проволокой за трансформаторную подстанцию», — сообщает Светлана Авдеева.
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По словам собеседницы, теперь эта конструкция стала причиной серьезного опасения горожан.

«Исходя из логики, во время дождей, которые у нас не редкость, может запросто произойти короткое замыкание. А если эта конструкция рванет? Шарахнет так, что мало не покажется», — делится подозрениями активистка.

Возмущение Светланы вызывает и нынешний процесс замены кровли на старом здании ЦГБ.

«Люди работают на высоте. Без страховки, без снаряжения лазают по старому корпусу больницы. А если что-то произойдет, кто понесет ответственность?» — недоумевает жительница Гуково.

На момент публикации материала получить комментарии в больнице не удалось — главный врач ЦГБ оказался в отпуске. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как сегодня, после обрушения, выглядят трубы отопления в больнице Гуково.

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#Дарья Демидова#Общество#Новости#Видео#Ростовская область#Гуково#Деревья#Госзакупка#Подрядчик#Опасность#Ограждение#Забор#Трансформаторная подстанция#ЦГБ#Короткое замыкание
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