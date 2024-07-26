«Шарахнет — мало не покажется»: в Гукове забор больницы прикрутили к трансформатору

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Напомним, что для установки нового забора вокруг ЦГБ в городе Гуково и систем видеонаблюдения из бюджета Ростовской области выделили более 11,1 миллиона рублей.
Победителем госзакупки на выполнение этих работ стала шахтинская компания. По информации «СПАРК-Маркетинг», торговая процедуры прошла без снижения цены. А поведение его участников показалось нелогичным. По уточнению «СПАРК-Маркетинга», к торговым процедурам участников допустили, но цены свои они не заявляли.
Качество установки нового ограждения вскоре вызвало вопросы у посетителей больницы. Пациенты жаловались, что забор шатается, накреняется и может запросто упасть.
«Его нужно переделывать. Тем более, что подрядчик должен же был дать какую-то гарантию? Но вместо этого, столбики ограждения по периметру примотали к деревьям. А самое вопиющее, что в одном месте металлический колышек забора закрепили металлической проволокой за трансформаторную подстанцию», — сообщает Светлана Авдеева.
По словам собеседницы, теперь эта конструкция стала причиной серьезного опасения горожан.
«Исходя из логики, во время дождей, которые у нас не редкость, может запросто произойти короткое замыкание. А если эта конструкция рванет? Шарахнет так, что мало не покажется», — делится подозрениями активистка.
Возмущение Светланы вызывает и нынешний процесс замены кровли на старом здании ЦГБ.
«Люди работают на высоте. Без страховки, без снаряжения лазают по старому корпусу больницы. А если что-то произойдет, кто понесет ответственность?» — недоумевает жительница Гуково.
На момент публикации материала получить комментарии в больнице не удалось — главный врач ЦГБ оказался в отпуске. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как сегодня, после обрушения, выглядят трубы отопления в больнице Гуково.