Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Киевский режим задумал провести террористическую атаку, что привело к появлению беспилотников на российской территории.
В Ростовской области были уничтожены четыре дрона, а в Курской области сбили еще два. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
Пользователи в соцсетях написали, что после падения обломков вспыхнула сухая трава на Дону. Но официально комментариев не было.
Ростовчане выразили надежду, что это не скажется на урожае. По их словам, пожар начался на полях.
До этого донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 47 беспилотников.