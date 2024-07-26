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Системы ПВО уничтожили 4 беспилотника над Ростовской области

Системы ПВО уничтожили 4 беспилотника над Ростовской области

26 июля 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Ростовской области ночью в пятницу, 26 июля, отразили атаку дронов, сообщили в Минобороны.

Киевский режим задумал провести террористическую атаку, что привело к появлению беспилотников на российской территории.

В Ростовской области были уничтожены четыре дрона, а в Курской области сбили еще два. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

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Пользователи в соцсетях написали, что после падения обломков вспыхнула сухая трава на Дону. Но официально комментариев не было.

Ростовчане выразили надежду, что это не скажется на урожае. По их словам, пожар начался на полях.

До этого донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 47 беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минобороны#Дроны#Происшествия
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