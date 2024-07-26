Смертельной инфекцией заразились 8 жителей Ростовской области, открывших консервы

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В 2024 году в Ростовской области были зафиксированы единичные случаи заражения ботулизмом. Все они связаны с употреблением домашних плодовоовощных консерваций, а также вяленой рыбы собственного приготовления. Всего заразились восемь человек.
Ботулизм — опасное и тяжелое заболевание, которое поражает нервную систему. К первым симптомам относятся рвота, диарея, боли в животе, слабость. При этом температура тела никогда не повышается.
Ведомство напоминает, что нельзя покупать консервы и продукты домашнего копчения в непроверенных местах. Помимо этого не стоит самим изготавливать домашние закатки из грибов, рыбы, мяса, моркови, свеклы и укропа, так как их трудно отмыть от мелких частиц грязи. Также лучше не употреблять испорченную консервированную еду.
Отметим, что при малейших подозрениях на ботулизм необходимо обратиться к врачу.
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