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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Ростовской области зафиксированы случаи заболевания ботулизмом

Смертельной инфекцией заразились 8 жителей Ростовской области, открывших консервы

26 июля 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области зафиксированы случаи заболевания ботулизмом

В Ростовской области появились случаи ботулизма

В Ростовской области были зарегистрированы случаи ботулизма. Тяжелое заболевание наступало после употребления домашних консервов, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В 2024 году в Ростовской области были зафиксированы единичные случаи заражения ботулизмом. Все они связаны с употреблением домашних плодовоовощных консерваций, а также вяленой рыбы собственного приготовления. Всего заразились восемь человек.

Ботулизм — опасное и тяжелое заболевание, которое поражает нервную систему. К первым симптомам относятся рвота, диарея, боли в животе, слабость. При этом температура тела никогда не повышается.

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Ведомство напоминает, что нельзя покупать консервы и продукты домашнего копчения в непроверенных местах. Помимо этого не стоит самим изготавливать домашние закатки из грибов, рыбы, мяса, моркови, свеклы и укропа, так как их трудно отмыть от мелких частиц грязи. Также лучше не употреблять испорченную консервированную еду.

Отметим, что при малейших подозрениях на ботулизм необходимо обратиться к врачу.

Ранее в Ростовской области нашли тунца из партии салатов с ботулизмом.

До этого биолог рассказал, где можно собирать грибы в донском регионе.

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