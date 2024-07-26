Смертельной инфекцией заразились 8 жителей Ростовской области, открывших консервы

Ведомство напоминает, что нельзя покупать консервы и продукты домашнего копчения в непроверенных местах. Помимо этого не стоит самим изготавливать домашние закатки из грибов, рыбы, мяса, моркови, свеклы и укропа, так как их трудно отмыть от мелких частиц грязи. Также лучше не употреблять испорченную консервированную еду.