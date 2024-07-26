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Posted Сегодня, 19:20

Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

Экономист рассказал, сможет ли рост ставки годовых до 18% снизить инфляцию в Ростове

Стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове

26 июля 2024, 19:20
Фото: rostovgazeta.ru
Экономист рассказал, сможет ли рост ставки годовых до 18% снизить инфляцию в Ростове

Экономист рассказал, как увеличение ключевой ставки повлияет на цены в Ростове

Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Зачем это было сделано, и к каким переменам приведет в Ростовской области, рассказал RostovGazeta директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Повышение ставки: сенсация или прогноз

Экономист объясняет, что макропоказатели, которые сейчас регулирует Центробанк, региональной направленности не имеют. Тенденции от повышения ключевой ставки до 18% будут одинаковыми во всех регионах России. В том числе и в Ростовской области.

«В зависимости от местных банков возможна турбулентность. Но она будет незначительна, как статистическая погрешность», — отмечает Георгий Остапкович.

По словам собеседника, повышение ключевой ставки годовых до 18% — это никакая не сенсация, а прогноз. Все экономисты, регуляторы, в том числе и руководство ЦБ предупреждали о «существенном» поднятии.

«Существенное — это когда повышение больше единицы», — поясняет экономист.
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Зачем ЦБ повысил ставку годовых

Директор Центра конъюнктурных исследований объясняет, что ключевая ставка повышается для того, чтобы сделать деньги дорогими.

«Деньги — это тоже товар, такой же, как морковка или капуста. Только продают его коммерческие банки. Теперь за их „покупку“ придется платить на 18% дороже — такова ключевая ставка», — говорит Георгий Остапкович.

Спикер объясняет, что из-за дороговизны и простые люди, и предприниматели будут меньше «покупать» деньги. Объем средств в обращении уменьшится, и это приведет к снижению инфляции.

«Таков основной механизм абсолютно разумной, классической экономической теории, о котором говорили еще в XVII веке. То есть деньги станут тяжелыми, спрос на покупки упадет. И предприниматели вынуждено начнут снижать цены», — разъясняет экономист.
Зачем ЦБ повысил ставку годовыхЗачем ЦБ повысил ставку годовых
Зачем ЦБ повысил ставку годовых
Фото: 1MI
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Что будет дальше со ставкой

По словам собеседника, сейчас Центробанк будет наблюдать — как поведет себя инфляция. Если она замедлится или начнет снижаться, то есть вариант, что ключевая ставка годовых постепенно снизится.

«Но если инфляция продолжит расти то ставку годовых будут и дальше повышать — до 20%», — уточняет экономист.
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Депозиты станут привлекательнее

Спикер подчеркивает, что, как только повышается ключевая ставка Центробанка, тут же в течение недели все коммерческие и государственные банки повышают ставки по депозитам. Экономист делится мнением, что на вкладах граждан депозитная ставка повысится до 19-20%.

«Делается это для того, чтобы люди несли деньги на вклады, а не тратили их на покупки», — уточняет Георгий Остапкович.
Депозиты станут привлекательнееДепозиты станут привлекательнее
Депозиты станут привлекательнее
Фото: 1MI

Как изменится стоимость квартир

По словам собеседника, механизмы льготной ипотеки вряд ли изменятся. В крайнем случае, возможно, повысятся на один пункт. А вот коммерческая ипотека может оказаться примерно под 21%.

«В зависимости от того, насколько люди уйдут в ипотеку, стоимость квартир изменится. За четыре или максимум 4,5 года, за счет процентов люди оплатят стоимость двух квартир. А за 8-9 лет ипотеки — стоимость трех квартир. Причем за такую стоимость эти квартиры на вторичном рынке продать будет невозможно. Поэтому многие сейчас возьмут гроссмейстерскую паузу. И где-то на полгода или больше строительный рынок замрет», — уверен экономист.

Спикер полагает, что девелоперы, банки, правительство могут ввести какие-нибудь бонусные программы, льготы. Их появления и будут ждать люди.

«Но строительство временно замерзнет. Ввод в строй жилья остановится. Стройка будет падать, и будет падать ВВП. Для экономики это не очень хороший сигнал. Но если положить на весы с одной стороны небольшое торможение экономики, а с другой — снижение инфляции, то снижение инфляции может передавить», — подчеркивает эксперт.

Собеседник подчеркивает, что инфляция — это очень плохой сюжет для экономики. Намного хуже, чем замедление роста. Поэтому инфляцию надо сбивать.

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Как изменится стоимость квартирКак изменится стоимость квартир
Как изменится стоимость квартир
Фото: donland.ru

Продолжат ли люди брать кредиты

У экспертов нет ожиданий, что люди перестанут брать кредиты.

«Все же следят, как меняется ситуация, что происходит в экономике. Многие захотят совершить покупку сейчас, ожидая, что нужная вещь через год еще подорожает. Поэтому кредиты люди по-прежнему будут брать, разве что чуть поменьше», — уверен Георгий Остапкович.
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Чем обернется замедление строек

Временное замедление строительства эксперты считают неплохим решением, поскольку строительный рынок слишком разогрет. Причем настолько, что люди все деньги вкладывают в недвижимость. И банки тоже по большей части вкладываются в недвижимость.

«Все должно работать гармонично. Строительство — это вложение не в капитал, а в потребление. Построили дом, продали, на этом экономический цикл закончился. А если, например, построили турбину, она пойдет на металлургический завод, поможет выплавить сталь. Сталь поступит на машиностроительный завод, где делают станки. И так далее. Это — вложение в капитал, когда продолжается наращивание и добавленной стоимости и заработных плат. Так работает экономика», — резюмирует Георгий Остапкович.

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