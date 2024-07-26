Такси в Ростовской области может подорожать на 35%

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Эксперт рассказал, что, учитывая текущую экономическую ситуацию в России, включая рост зарплат, дефицит рабочей силы, повышение налоговой нагрузки, увеличение цен на автомобили и девальвацию рубля, ожидается значительный рост цен на такси.
«Общий предполагаемый рост может составить около 20-35% к 2025 году. Рост цен, скорее всего, сделает такси менее доступными для простых людей, особенно для тех, кто живет в таких городах, как Ростов-на-Дону. Потому что все возросшие расходы транспортных компаний будут переложены на потребителей», — отметил собеседник.
Он добавил, что альтернативные способы передвижения, такие как общественный транспорт, который дотируется со стороны государства, останутся доступными.
Кандидат юридических наук Тимур Тухватуллин напомнил о вступившем в силу с 1 сентября 2023 года закона, касающегося этой сферы. Новые требования к работе «таксистов» и агрегаторов таксомоторных перевозок действуют уже почти год и однозначно сказать, что они влияют на рост цен на услуги такси нельзя.
«Полагаю, что рост цен на поездки в такси связан в целом с ростом потребительских цен на товары и услуги в стране и, безусловно, непосредственное влияние оказывает подорожание моторного топлива, запасных частей и комплектующих для автомобилей», — рассказал эксперт.
Он добавил, что вторая часть вопроса — о доступности такси для обычных людей — риторическая. По его словам, повседневные поездки на такси и сегодня могут себе позволить не многие, так эти же немногие и продолжат использовать такси и далее, несмотря на рост цен на эту услугу. Часть пользователей рассмотрит альтернативные виды транспорта, например, средства индивидуальной мобильности, но таких будет немного.
Руководитель направления партнерских программ компании «Передовые Платежные Решения» Алексей Карев рассказал нам, что цены на такси растут в среднем на 3-5% в квартал, по всем регионам РФ. И этот тренд сохраняется уже более года, поэтому прогноз роста совпадает с историческими данными изменения стоимости.
«Конечно, такси останется доступным видом транспорта, с учетом того, что большая часть заказов — это короткие поездки до 20 минут, а на них изменения цены не так чувствительны, плюс стоимостью можно управлять, выбирая тарифы», — считает собеседник.
Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев сообщил нам, что цены на услуги, которые и так с сентября повсеместно выросли после того, как вступил в силу закон «О такси», поднимутся еще. Усугубится и еще одна проблема — нехватка водителей, особенно в часы пик. Последнее связано с тем, что для многих, кто подрабатывал в такси, такой вид заработка стал теперь не так выгоден, как раньше, поэтому некоторые из них прекратили деятельность.
В Ростовской области наблюдается увеличение тарифов на такси за последний год, рост достиг 24,9%. По информации с портала ЕМИСС, в мае 2023 года стоимость одного километра поездки на такси в регионе составляла 28,41 рубля. К маю 2024 года этот показатель достиг 35,51 рубля.
В Ростове-на-Дону рост цен еще более заметен — они увеличились на 31,5%. В настоящее время средняя цена за километр поездки составляет 42,86 рубля, при этом год назад она была на десять рублей ниже.
В других населенных пунктах Ростовской области также отмечается увеличение тарифов на такси. Например, в Таганроге за последние 12 месяцев цена за километр выросла на 25,5%, составив 29,19 рубля. В Волгодонске стоимость километра увеличилась с 25,35 до 27,24 рубля. В Миллерово наблюдается даже больший рост — на 13%. В этом городе проезд на такси за один километр теперь стоит 29,6 рубля.
Однако самый значительный скачок цен оказался в Шахтах. Здесь такси подорожало на 39,4% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время стоимость одного километра проезда составляет около 32,81 рубля.