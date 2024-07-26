Такси в Ростовской области может подорожать на 35%

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев сообщил нам, что цены на услуги, которые и так с сентября повсеместно выросли после того, как вступил в силу закон «О такси», поднимутся еще. Усугубится и еще одна проблема — нехватка водителей, особенно в часы пик. Последнее связано с тем, что для многих, кто подрабатывал в такси, такой вид заработка стал теперь не так выгоден, как раньше, поэтому некоторые из них прекратили деятельность.