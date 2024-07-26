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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Жители Ростовской области рассказали, как пережали ночь атаки дронов

«Услышала взрывы и увидела беспилотники»: как ростовчане пережили ночь атаки

26 июля 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney

Жители Ростовской области рассказали, как пережали ночь атаки дронов

В Ростовской области ночью сбили четыре беспилотника, чтобы вызвало бурные обсуждения в Telegram в группе «Это Ростов».

В ночное время сработала система ПВО и ликвидировала дроны. Местные жители написали, что упавшие обломки спровоцировали пожары в поле, но официального подтверждения этому нет.

«Я тоже услышала взрыв, вышла на улицу, а там дроны летят. Потом опять два взрыва», — написали пользователи.

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«Лежала с мужем и думала мне показались взрывы, а потом минутная сирена», — сказано в сообщении.

Кроме того, они сообщают, что находят обломки в полях, в том числе двигатель от дрона. Ростовчане заявляют, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто запускает беспилотники.

До этого жителей региона напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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