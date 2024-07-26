«Услышала взрывы и увидела беспилотники»: как ростовчане пережили ночь атаки

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В ночное время сработала система ПВО и ликвидировала дроны. Местные жители написали, что упавшие обломки спровоцировали пожары в поле, но официального подтверждения этому нет.
«Я тоже услышала взрыв, вышла на улицу, а там дроны летят. Потом опять два взрыва», — написали пользователи.
«Лежала с мужем и думала мне показались взрывы, а потом минутная сирена», — сказано в сообщении.
Кроме того, они сообщают, что находят обломки в полях, в том числе двигатель от дрона. Ростовчане заявляют, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто запускает беспилотники.
До этого жителей региона напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.