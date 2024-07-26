В Батайске нашлись деньги на экспертизу для сгоревшего дома на улице Ворошилова

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Напомним, что статья о том, как жители сгоревшего дома на Ворошилова в Батайске сами охраняют свое имущество и собирают средства на проведение экспертизы, не осталась без внимания властей.
Как сообщили RostovGazeta, деньги на экспертизу все-таки найдут. Такое решение, по информации местной администрации, принято на внеочередном заседании КЧС Батайска. Власти сообщили, что постановление о выделении средств уже подписано главой администрации.
Согласно официальному ответу, полученному RostovGazeta, не останется без внимания и охрана дома на Ворошилова. Этот вопрос прорабатывается с управляющей компанией.
По информации властей, в доме на Ворошилова установлено восемь пострадавших квартир. Полностью имущество утрачено в трех квартирах, где живут 13 человек. Каждому из них обещана компенсация по 100 тысяч рублей. Частично потерявшим имущество семи жителям из пяти квартир обещают выплатить по 50 тысяч рублей.
Деньги на расчетные счета граждан должны поступить уже сегодня — 26 июля 2024 года.
«Вместе с тем установлено, что в доме по адресу Ворошилова, 11 проживает 8 малоимущих семей. Шесть из них уже получили средства в размере более 87, 1 тысячи рублей на семью. Две семьи будут профинансированы до 30 июля 2024 года», — пообещали в администрации Батайска.
Ранее RostovGazeta рассказывала, какие меры поддержки были оказаны погорельцам дома при пожаре на Театральном спуске в Ростове. И в каких условиях живет мальчик, написавший письмо Путину.