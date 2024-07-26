rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Власти Батайска решили найти деньги на экспертизу сгоревшего дома

В Батайске нашлись деньги на экспертизу для сгоревшего дома на улице Ворошилова

26 июля 2024, 15:20
Фото: 47.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Власти Батайска решили найти деньги на экспертизу сгоревшего дома
Для обеспечения безопасности жителей дома на Ворошилова, 11 в Батайске и территории прилегающих домов, принято решение выделить средства из резервного фонда местного бюджета на выполнение инструментального обследования дома. Об этом RostovGazeta сообщили в администрации.

Напомним, что статья о том, как жители сгоревшего дома на Ворошилова в Батайске сами охраняют свое имущество и собирают средства на проведение экспертизы, не осталась без внимания властей.

Как сообщили RostovGazeta, деньги на экспертизу все-таки найдут. Такое решение, по информации местной администрации, принято на внеочередном заседании КЧС Батайска. Власти сообщили, что постановление о выделении средств уже подписано главой администрации.

Согласно официальному ответу, полученному RostovGazeta, не останется без внимания и охрана дома на Ворошилова. Этот вопрос прорабатывается с управляющей компанией.

«Властям дела нет»: погорельцам из Батайска приходится спасать свой дом от мародеров
Узнать подробнее
Фото: Читатели / rostovgazeta.ru

По информации властей, в доме на Ворошилова установлено восемь пострадавших квартир. Полностью имущество утрачено в трех квартирах, где живут 13 человек. Каждому из них обещана компенсация по 100 тысяч рублей. Частично потерявшим имущество семи жителям из пяти квартир обещают выплатить по 50 тысяч рублей.

Деньги на расчетные счета граждан должны поступить уже сегодня — 26 июля 2024 года.

«Вместе с тем установлено, что в доме по адресу Ворошилова, 11 проживает 8 малоимущих семей. Шесть из них уже получили средства в размере более 87, 1 тысячи рублей на семью. Две семьи будут профинансированы до 30 июля 2024 года», — пообещали в администрации Батайска.

Ранее RostovGazeta рассказывала, какие меры поддержки были оказаны погорельцам дома при пожаре на Театральном спуске в Ростове. И в каких условиях живет мальчик, написавший письмо Путину.

В каких условиях живет ростовский мальчик, написавший письмо Путину
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ростове у погорельцев с Театралки изымут участкиВ Ростовской области погорельцам Матвеево-Курганского района выделили по 300 тыс рубРостовские погорельцы получат компенсации через четыре года после пожара
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Квартиры#Пожар#Батайск#Экспертиза#Компенсация#Меры поддержки#Малоимущие семьи#Помощь жителям#Погорельцы#Охрана дома
Подпишитесь
Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей
Сегодня, 14:52
Биолог Юрченко объяснил, где нельзя собирать грибы в Ростовской области
Вчера, 09:19
Вандалы уничтожили памятный знак-указатель в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:27
Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 05:53
Житель Ростовской области выловил амура-гиганта в 24 кг
Сегодня, 05:48
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
Сегодня, 07:21