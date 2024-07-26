В Батайске нашлись деньги на экспертизу для сгоревшего дома на улице Ворошилова

По информации властей, в доме на Ворошилова установлено восемь пострадавших квартир. Полностью имущество утрачено в трех квартирах, где живут 13 человек. Каждому из них обещана компенсация по 100 тысяч рублей. Частично потерявшим имущество семи жителям из пяти квартир обещают выплатить по 50 тысяч рублей.