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Published Сегодня, 13:58

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Updated Сегодня, 14:00

Сотрудники минприроды подтвердили гибель рыбы в одном из прудов Ростова-на-Дону

В Минприроды подтвердили гибель рыбы в пруду на Каменке Ростова-на-Дону

26 июля 2024, 13:58
Фото: Unsplash
Сотрудники минприроды подтвердили гибель рыбы в одном из прудов Ростова-на-Дону
Специалисты Минприроды отреагировали на сообщение о гибели рыбы в одном из прудов Ростова-на-Дону, сообщает региональное ведомство.

Сотрудники Минприроды провели обследование акватории и берега водоема, который располагается на улице Рахманинова микрорайона Каменка Ростова-на-Дону. Специалисты подтвердили гибель некоторого количества рыбы.

Результаты диагностики были направлены в Азово-Черноморское управление Росрыболовства для определения причин мора рыбы в местном пруду. Кроме того, Минприроды планирует проверить расположенное неподалеку производство.

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Напомним, что недавно ростовчанин пожаловался на массовый мор рыбы в пруду.

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