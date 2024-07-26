В Минприроды подтвердили гибель рыбы в пруду на Каменке Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Сотрудники Минприроды провели обследование акватории и берега водоема, который располагается на улице Рахманинова микрорайона Каменка Ростова-на-Дону. Специалисты подтвердили гибель некоторого количества рыбы.
Результаты диагностики были направлены в Азово-Черноморское управление Росрыболовства для определения причин мора рыбы в местном пруду. Кроме того, Минприроды планирует проверить расположенное неподалеку производство.
Напомним, что недавно ростовчанин пожаловался на массовый мор рыбы в пруду.
Ранее житель Ростовской области выловил амура-гиганта весом 24 килограмма.