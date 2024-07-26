В российской столице прошел диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

К участникам диалога обратился генеральный директор и главред Медиакорпорации КНР (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он рассказал о китайских реформах, подчеркнув, что они проходят в соответствии с четким и выверенным курсом Коммунистической партии республики, и именно поэтому в данной сфере открываются столь широкие возможности. Человек является центром модернизации, проводимой ЦК КПК в Китае, а народ — это ключевое звено изменений. Об этом пишет bigasia.ru.