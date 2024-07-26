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В российской столице прошел диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

В российской столице прошел диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху»

26 июля 2024, 19:11
Фото: Медиакорпорация Китая / Медиаресурс «Большая Азия»
На площадке медиацентра «Российской газеты» в Москве состоялся глобальный диалог на тему: «Углубление китайских реформ в новую эпоху — глобальные возможности».

На мероприятие прибыли представители общественности и медиа, предприниматели и политики, ученые-востоковеды и учащиеся крупных столичных вузов.

К участникам диалога обратился генеральный директор и главред Медиакорпорации КНР (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн. Он рассказал о китайских реформах, подчеркнув, что они проходят в соответствии с четким и выверенным курсом Коммунистической партии республики, и именно поэтому в данной сфере открываются столь широкие возможности. Человек является центром модернизации, проводимой ЦК КПК в Китае, а народ — это ключевое звено изменений. Об этом пишет bigasia.ru.

Выступив на третьем пленуме ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняет Китай, но и оказывает глубокое влияние на весь мир».

Шэнь Хайсюн пообещал, что модернизация в КНР продолжится, при этом республика сохранит существующие связи и не создаст преград во взаимодействии с другими странами.

Крупнейший медиахолдинг мира — Медиакорпорация Китая (CMG) — имеет самый широкий охват аудитории. CMG предоставляет информацию о курсе реформ и открытости КНР, формирует мосты для диалога и постоянно делится китайским опытом. С расширением гуманитарных связей холдинг вырабатывает модель мирового партнерства, способствуя культурному обмену и расширяя «международный круг друзей».

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на мероприятии, детально описал историю китайских реформ. Он заявил, что слово «открытость» четко характеризует развитие в стиле КНР. Открытые политика и экономика республики демонстрируют миру ее приверженность мирному курсу и высокий уровень толерантности.

Вопросы от аудитории, прозвучавшие во время свободной дискуссии, содержали конструктивные предложения по созданию дополнительных форматов развития отношений между РФ и Китаем.

#Общество
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