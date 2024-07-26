В Ростове-на-Дону запретят движение транспорта в районе парка Чуковского

Департамент автомобильных дорог предупреждает об изменениях в схеме движения по Ростову-на-Дону. С 27 июля будет запрещено движение по прямой на одном из участков улицы Подъездной. Так, водителям нельзя будет проезжать перекресток с улицей Немировича-Данченко. Его предстоит объезжать, совершая поворот в сторону улицы Калитвинской.