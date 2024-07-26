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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Ростове-на-Дону запретят движение транспорта в районе парка Чуковского

В Ростове-на-Дону запретят движение транспорта в районе парка Чуковского

26 июля 2024, 14:01
Фото: Яндекс. Карты/Дарья Лола
В Ростове-на-Дону запретят движение транспорта в районе парка Чуковского
В Ростове-на-Дону запретят движение транспортных средств по одной из улиц в районе парка Чуковского в Каменке, сообщается на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает об изменениях в схеме движения по Ростову-на-Дону. С 27 июля будет запрещено движение по прямой на одном из участков улицы Подъездной. Так, водителям нельзя будет проезжать перекресток с улицей Немировича-Данченко. Его предстоит объезжать, совершая поворот в сторону улицы Калитвинской.

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Ростовчанам рекомендуют заранее продумать маршрут движения с учетом изменений.

Ранее стало известно, что на мосту на Стачки в Ростове-на-Дону перекроют движение. Подробнее о том, ждать ли пробок в связи с ограничениями в материале RostovGazeta.

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