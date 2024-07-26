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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

В Ростовской области ночью прогремел взрыв и началось возгорание

В Ростовской области ночью прогремел взрыв и началось возгорание

26 июля 2024, 07:50
Фото: 56.mchs.gov.ru
В Ростовской области ночью прогремел взрыв и началось возгорание
Жители Ростовской области в ночное время услышали звук взрыва, а после увидели возгорание, сообщили они в Telegram в группе «Это Ростов».

Одна из местных жительниц сообщила, что услышала звук взрыва, после чего вышла на улицу. По ее словам, она заметила дрон.

Кроме того, люди писали, что из-за обломков упавших беспилотников началось возгорание в поле. Также пользователи находили то, что осталось от дронов.

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Всего за эту ночь над территорией региона системы ПВО сбили четыре беспилотника. Губернатор Василий Голубев рассказал, что произошел пожар, но его оперативно ликвидировали.

Кроме того, оказались повреждены постройки. Местным жителям пообещали оказать помощь.

До этого донской губернатор сделал заявление после атаки 47 беспилотников.

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