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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

В Ростовской области выплатят 1,2 млн за заключение контракта на службу

В Ростовской области выплатят 1,2 млн за заключение контракта на службу

26 июля 2024, 09:08
Фото: 1MI
В Ростовской области выплатят 1,2 млн за заключение контракта на службу
В Ростовской области приняли решение увеличить единовременную выплату для тех, кто заключит контракт на военную службу, сообщил губернатор Василий Голубев.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо заключить контракт в период с 27 июля по 31 августа. Также есть еще одно условие — контракт должен быть заключен на год и более.

«Выплата будет распространяться как на жителей области, так и других регионов, если контракт они заключат в нашем областном пункте отбора или в ростовском облвоенкомате», — уточнил губернатор.

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По его словам, эти меры необходимы, чтобы стимулировать привлечение людей на военную службу по контракту.

Ранее губернатор Голубев рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Военная служба#Единовременная выплата#Происшествия
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