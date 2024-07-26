В Ростовской области выплатят 1,2 млн за заключение контракта на службу

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Для того, чтобы получить деньги, необходимо заключить контракт в период с 27 июля по 31 августа. Также есть еще одно условие — контракт должен быть заключен на год и более.
«Выплата будет распространяться как на жителей области, так и других регионов, если контракт они заключат в нашем областном пункте отбора или в ростовском облвоенкомате», — уточнил губернатор.
По его словам, эти меры необходимы, чтобы стимулировать привлечение людей на военную службу по контракту.
Ранее губернатор Голубев рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Дону.