В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Telegram-канал Don Mash опубликовал кадры последствий атаки БПЛА. На кадрах слышен звук пролетающего в небе дрона, после чего раздаётся взрыв. Впоследствии возникает пожар.
Всего минувшей ночью Ростовскую область пытались атаковать четыре беспилотника. Всех их уничтожила система ПВО. Упавшие в полях обломки БПЛА спровоцировали возгорание. Также части дронов повредили строения в подворьях в селе Несветай. Власти Ростовской области сообщили, что ущерб от беспилотников оценивают на месте чиновники. Пострадавшим жителям пообещали помощь.
В Ростове очевидцы сообщили, что слышали ночью экстренные сирены. Они звучали в течение нескольких минут.