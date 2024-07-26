В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область

Всего минувшей ночью Ростовскую область пытались атаковать четыре беспилотника. Всех их уничтожила система ПВО. Упавшие в полях обломки БПЛА спровоцировали возгорание. Также части дронов повредили строения в подворьях в селе Несветай. Власти Ростовской области сообщили, что ущерб от беспилотников оценивают на месте чиновники. Пострадавшим жителям пообещали помощь.