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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область

В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область

26 июля 2024, 08:57
Фото: Pxhere / видео тг канал don mash
В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область
Четыре беспилотника пытались атаковать Ростовскую область ночью 26 июля, сообщили в Минобороны России.

Telegram-канал Don Mash опубликовал кадры последствий атаки БПЛА. На кадрах слышен звук пролетающего в небе дрона, после чего раздаётся взрыв. Впоследствии возникает пожар.

Всего минувшей ночью Ростовскую область пытались атаковать четыре беспилотника. Всех их уничтожила система ПВО. Упавшие в полях обломки БПЛА спровоцировали возгорание. Также части дронов повредили строения в подворьях в селе Несветай. Власти Ростовской области сообщили, что ущерб от беспилотников оценивают на месте чиновники. Пострадавшим жителям пообещали помощь.

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В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на Ростовскую область
Видео: Pxhere / видео тг канал don mash

В Ростове очевидцы сообщили, что слышали ночью экстренные сирены. Они звучали в течение нескольких минут.

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