Владельца частного зоопарка в Ростове наказали за неправильное содержание енотов

Например, один из предпринимателей не оборудовал для своих енотов домики. Животным негде было укрыться от посетителей и отдохнуть. Также у бизнесмена не оказалось документов о наблюдении енотов ветеринаром. Не ясно, как животным в экстренном случае могли оказать медицинскую помощь. В здании частного зоопарка не было санитарного блока. Не проводились там и профилактические мероприятия.