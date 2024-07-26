Владельца частного зоопарка в Ростове наказали за неправильное содержание енотов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Проверку содержания животных в культурно-зрелищных заведения сотрудники Россельхознадзора проводили вместе с прокуратурой. Нарушения выявили сразу в четырёх частных организациях.
Например, один из предпринимателей не оборудовал для своих енотов домики. Животным негде было укрыться от посетителей и отдохнуть. Также у бизнесмена не оказалось документов о наблюдении енотов ветеринаром. Не ясно, как животным в экстренном случае могли оказать медицинскую помощь. В здании частного зоопарка не было санитарного блока. Не проводились там и профилактические мероприятия.
Предпринимателей, пойманных на нарушениях, привлекли к административной ответственности. Им может грозить штраф до 200 тысяч рублей.