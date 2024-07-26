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Published Сегодня, 11:30

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Владельца частного зоопарка в Ростове наказали за неправильное содержание енотов

Владельца частного зоопарка в Ростове наказали за неправильное содержание енотов

26 июля 2024, 11:30
Фото: Unsplash
Владельца частного зоопарка в Ростове наказали за неправильное содержание енотов
Нарушения в содержании енотов выявили в частном зоопарке Ростова, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Проверку содержания животных в культурно-зрелищных заведения сотрудники Россельхознадзора проводили вместе с прокуратурой. Нарушения выявили сразу в четырёх частных организациях.

Например, один из предпринимателей не оборудовал для своих енотов домики. Животным негде было укрыться от посетителей и отдохнуть. Также у бизнесмена не оказалось документов о наблюдении енотов ветеринаром. Не ясно, как животным в экстренном случае могли оказать медицинскую помощь. В здании частного зоопарка не было санитарного блока. Не проводились там и профилактические мероприятия.

Предпринимателей, пойманных на нарушениях, привлекли к административной ответственности. Им может грозить штраф до 200 тысяч рублей.

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Ранее RostovGazeta подробно разобралась, как относятся к животным в индустрии развлечений Ростова.

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