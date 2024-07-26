Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Напомним, что с весны 2024 года гуковчане жалуются на постоянное возгорание городской свалки. Жители близлежащих к полигону домов рассказывают, что из-за смердящего дыма невозможно открыть окна. С этой же проблемой сталкиваются и пациенты больницы.
Местные власти объяснили, что с марта 2024 года предпринимательская деятельность, связанная с размещением отходов на городской свалке, находится в руках частной компании — ООО «Гуковское спецавтохозяйство».
«Администрация Гуково в рамках имеющихся полномочий активно принимает меры по решению вопросов, связанных с возгораниями на городской свалке», — подчеркивают местные власти.
В частности, с апреля 2024 года в городе Гуково проводятся заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По информации городской администрации, генеральному директору компании было рекомендовано провести превентивные меры по дальнейшей безопасной деятельности полигона. В их числе требование организовать постоянное дежурство на городской свалке, провести обновление противопожарной полосы и многое другое.
«В настоящий момент возгорания и задымления на объекте размещения отходов удалось ликвидировать», — заверили в администрации Гуково.
Ранее RostovGazeta сообщала, как весной текущего года вонь от пожара накрыла город Гуково.