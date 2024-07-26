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Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город

Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город

26 июля 2024, 16:15
Фото: предоставила жительница Гуково Светлана Авдеева / rostovgazeta.ru
Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город
Земельный участок с полигоном в городе Гуково был передан в аренду муниципальному предприятию. А оно, по решению городского Департамента имущественных отношений, в марте 2024 преобразовалось в ООО «Гуковское спецавтохозяйство». Об этом RostovGazeta сообщили в городской администрации.

Напомним, что с весны 2024 года гуковчане жалуются на постоянное возгорание городской свалки. Жители близлежащих к полигону домов рассказывают, что из-за смердящего дыма невозможно открыть окна. С этой же проблемой сталкиваются и пациенты больницы.

Местные власти объяснили, что с марта 2024 года предпринимательская деятельность, связанная с размещением отходов на городской свалке, находится в руках частной компании — ООО «Гуковское спецавтохозяйство».

«Администрация Гуково в рамках имеющихся полномочий активно принимает меры по решению вопросов, связанных с возгораниями на городской свалке», — подчеркивают местные власти.
Каким было возгорание на городской свалке в Гуково в июле 2024 года
Видео: предоставила жительница Гуково Светлана Авдеева / rostovgazeta.ru
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В частности, с апреля 2024 года в городе Гуково проводятся заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По информации городской администрации, генеральному директору компании было рекомендовано провести превентивные меры по дальнейшей безопасной деятельности полигона. В их числе требование организовать постоянное дежурство на городской свалке, провести обновление противопожарной полосы и многое другое.

«В настоящий момент возгорания и задымления на объекте размещения отходов удалось ликвидировать», — заверили в администрации Гуково.

Ранее RostovGazeta сообщала, как весной текущего года вонь от пожара накрыла город Гуково.

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