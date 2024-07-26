Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город

Земельный участок с полигоном в городе Гуково был передан в аренду муниципальному предприятию. А оно, по решению городского Департамента имущественных отношений, в марте 2024 преобразовалось в ООО «Гуковское спецавтохозяйство». Об этом RostovGazeta сообщили в городской администрации.

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