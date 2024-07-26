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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Юный мотоциклист разбился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Юный мотоциклист разбился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

26 июля 2024, 11:03
Фото: Unsplash
Юный мотоциклист разбился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло ранним утром 26 июля в Азовском районе, подробностями аварии поделились в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось около четырёх часов утра на трассе М-4 «Дон». 21-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в металлические барьерные ограждения. Удар был достаточно сильным. Молодой человек скончался на месте ДТП.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Ранее водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области. Автомобилист сдавал назад и не заметил мотоцикл. 16-летний водитель мототранспорта и его 14-летняя пассажирка получили травмы.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Азовский район#Транспорт#Авария#Происшествия
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