Юный мотоциклист разбился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Происшествие случилось около четырёх часов утра на трассе М-4 «Дон». 21-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в металлические барьерные ограждения. Удар был достаточно сильным. Молодой человек скончался на месте ДТП.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области. Автомобилист сдавал назад и не заметил мотоцикл. 16-летний водитель мототранспорта и его 14-летняя пассажирка получили травмы.