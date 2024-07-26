Юный мотоциклист разбился на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Происшествие случилось около четырёх часов утра на трассе М-4 «Дон». 21-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и врезался в металлические барьерные ограждения. Удар был достаточно сильным. Молодой человек скончался на месте ДТП.