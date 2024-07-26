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Житель Ростовской области выловил амура-гиганта в 24 кг

Житель Ростовской области выловил амура-гиганта в 24 кг

26 июля 2024, 05:48
Фото: 1MI
Житель Ростовской области пошел на рыбалку и вернулся с богатым уловом, сообщается в Telegram в группе «Ростов Главный новости».

Речь идет о жителе Азова, которому удалось выловить огромного белого амура. Его вес составил 24 килограмма.

«Он поймал его в поселке Калинине Мясниковского района. По-настоящему богатый улов», — говорится в публикации.

Фото: Ростов Главный новости — ТГ

На что именно ему удалось выловить амура, в сообщении не раскрывается. Добавим, что рыбаки в Ростовской области часто любят рассказывать о своем улове.

Ранее ростовчан удивила медуза-монстр, выловленная из Азовского моря.

До этого рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками.

Кроме того, рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Улов#Рыбалка#Житель
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