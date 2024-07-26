Житель Ростовской области выловил амура-гиганта в 24 кг

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Речь идет о жителе Азова, которому удалось выловить огромного белого амура. Его вес составил 24 килограмма.
«Он поймал его в поселке Калинине Мясниковского района. По-настоящему богатый улов», — говорится в публикации.
На что именно ему удалось выловить амура, в сообщении не раскрывается. Добавим, что рыбаки в Ростовской области часто любят рассказывать о своем улове.
Ранее ростовчан удивила медуза-монстр, выловленная из Азовского моря.
До этого рыбак в Ростовской области нашел место, кишащее щуками.
Кроме того, рыбак из Ростова рассказал, как летом поймать больше рыбы в Дону.