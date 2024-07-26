Жителей Ростова разбудили экстренные сирены ночью 26 июля

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Экстренную систему оповещения услышали в Ростове жители Сельмаша и Военведа. Сирены сработали около двух часов ночи и выли в течение нескольких минут.
Работа экстренной системы оповещения могла быть связана с атакой беспилотников минувшей ночью. Система ПВО уничтожила четыре БПЛА. Жители Ростовской области сообщили, что обломки дронов упали в полях, спровоцировав там возгорание.
Позже губернатор Василий Голубев сообщил, что упавшие части беспилотников повредили строения в частных подворьях в селе Несветай. Ущерб от разрушений оценивают муниципальные власти.