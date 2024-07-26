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Published Сегодня, 07:58

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Жителей Ростова разбудили экстренные сирены ночью 26 июля

Жителей Ростова разбудили экстренные сирены ночью 26 июля

26 июля 2024, 07:58
Фото: Pxhere / Видео ТГ «Это Ростов»
Жителей Ростова разбудили экстренные сирены ночью 26 июля
Около двух часов ночи в Ростове сработали экстренные сирены, сообщили RostovGazeta очевидцы.

Экстренную систему оповещения услышали в Ростове жители Сельмаша и Военведа. Сирены сработали около двух часов ночи и выли в течение нескольких минут.

Работа экстренной системы оповещения могла быть связана с атакой беспилотников минувшей ночью. Система ПВО уничтожила четыре БПЛА. Жители Ростовской области сообщили, что обломки дронов упали в полях, спровоцировав там возгорание.

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Жителей Ростова разбудили экстренные сирены ночью 26 июля
Видео: Pxhere / Видео ТГ «Это Ростов»

Позже губернатор Василий Голубев сообщил, что упавшие части беспилотников повредили строения в частных подворьях в селе Несветай. Ущерб от разрушений оценивают муниципальные власти.

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