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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

В Ростовской области отменяют фестивали и покупают дорогих лошадей

Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей

26 июля 2024, 14:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области отменяют фестивали и покупают дорогих лошадей
Губернатор Василий Голубев рассказал о повреждениях строений после атаки беспилотников на Дону, тем временем в этом году в Ростовской области отменили фестивали «Осада Азова» и «Донская уха», а в Ростове-на-Дону закупят лошадей для полиции за шесть миллионов рублей.

Разрушения после атаки

В Ростовской области во время ночной атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены некоторые строения в селе Несветай. Глава донского региона рассказал, что системы ПВО обезвредили БПЛА, однако обломки нанесли урон частным постройкам. Помимо этого, загорелась сухая трава. Огонь быстро ликвидировали.

Представили поселковой и районной администрации оценят ущерб и окажут помощь в восстановлении имущества дончан.

Помимо этого, загорелась сухая трава.Помимо этого, загорелась сухая трава.
Помимо этого, загорелась сухая трава.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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Отмена фестивалей

В Ростовской области отменили ежегодные фестивали «Осада Азова» и «Донская уха». В первом случае мероприятие не состоится в связи с указом губернатора региона Василия Голубева о запрете использования пиротехники, а во втором случае отмена произошла из-за рекомендации местного управления МВД.

Ежегодно традиционные фестивали собирают тысячи жителей и гостей Ростовской области.

Отмена фестиваля «Донская ухаОтмена фестиваля «Донская уха
Отмена фестиваля «Донская уха
Фото: rostov-gorod.ru
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Лошади для полиции

Власти Ростовской области закупят пять лошадей для кавалерийского подразделения, который будет создан внутри полка патрульно-постовой службы полиции Ростова-на-Дону. На приобретение чистопородных племенных коней выделили шесть миллионов рублей.

Самую дорогостоящую лошадь зовут Элантис. Ее стоимость оценивают в 1,4 миллиона рублей.

Отметим, что животные должны быть рождены с 2018 по 2020 годы.

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