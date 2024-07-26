Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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В Ростовской области во время ночной атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены некоторые строения в селе Несветай. Глава донского региона рассказал, что системы ПВО обезвредили БПЛА, однако обломки нанесли урон частным постройкам. Помимо этого, загорелась сухая трава. Огонь быстро ликвидировали.
Представили поселковой и районной администрации оценят ущерб и окажут помощь в восстановлении имущества дончан.
В Ростовской области отменили ежегодные фестивали «Осада Азова» и «Донская уха». В первом случае мероприятие не состоится в связи с указом губернатора региона Василия Голубева о запрете использования пиротехники, а во втором случае отмена произошла из-за рекомендации местного управления МВД.
Ежегодно традиционные фестивали собирают тысячи жителей и гостей Ростовской области.
Власти Ростовской области закупят пять лошадей для кавалерийского подразделения, который будет создан внутри полка патрульно-постовой службы полиции Ростова-на-Дону. На приобретение чистопородных племенных коней выделили шесть миллионов рублей.
Самую дорогостоящую лошадь зовут Элантис. Ее стоимость оценивают в 1,4 миллиона рублей.
Отметим, что животные должны быть рождены с 2018 по 2020 годы.