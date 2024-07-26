Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей

Губернатор Василий Голубев рассказал о повреждениях строений после атаки беспилотников на Дону, тем временем в этом году в Ростовской области отменили фестивали «Осада Азова» и «Донская уха», а в Ростове-на-Дону закупят лошадей для полиции за шесть миллионов рублей.