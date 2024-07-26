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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Жителей Ростовской области предупредили о перепадах температуры от +10 до +33

Жителей Ростовской области предупредили о перепадах температуры от +10 до +33

26 июля 2024, 08:11
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростовской области предупредили о перепадах температуры от +10 до +33
Осадков на предстоящих выходных в Ростовской области ждать не стоит, сообщает гидрометцентр региона.

Пятница, 26 июля, выдастся достаточно тёплой. Температура воздуха днем в среднем составит от +30 до +33 градуса днём. Ночью может похолодать до +17 градусов. Осадков не ожидается, а порывы ветра составят 6-11 метров в секунду.

Дождей не будет в Ростовской области и на выходных. Скорость ветра усилится до 12-14 метров в секунду. Температурные значения днём составят от +28 до +33 градуса. Ночью температура воздуха местами понизится до +10 градусов.

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Ранее синоптики предупредили о высоком уровне УФ-излучения в Ростове-на-Дону.

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