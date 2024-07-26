Жителей Ростовской области предупредили о перепадах температуры от +10 до +33

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Пятница, 26 июля, выдастся достаточно тёплой. Температура воздуха днем в среднем составит от +30 до +33 градуса днём. Ночью может похолодать до +17 градусов. Осадков не ожидается, а порывы ветра составят 6-11 метров в секунду.
Дождей не будет в Ростовской области и на выходных. Скорость ветра усилится до 12-14 метров в секунду. Температурные значения днём составят от +28 до +33 градуса. Ночью температура воздуха местами понизится до +10 градусов.