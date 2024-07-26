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Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Жители Ростовской области нашли двигатель сбитого украинского беспилотника

Жители Ростовской области нашли двигатель сбитого украинского беспилотника

26 июля 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области нашли несколько обломков, которые могут принадлежать сбитым ночью дронам, сообщили они в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночь над регионом системы ПВО сбили четыре беспилотника. Информации о раненых не было.

Пользователи в соцсетях заявили, что начали находить в полях обломки. Говорится, что обнаружили двигатель сбитого дрона. Но официальной информации об этом не поступало.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Хочется верить, что бандиты, которые при помощи БПЛА наносят удары по домам нашим, будут найдены и наказаны по всей строгости закона», — пишут местные жители.

До этого жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Минобороны РФ#Происшествия
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