Жители Ростовской области нашли двигатель сбитого украинского беспилотника

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночь над регионом системы ПВО сбили четыре беспилотника. Информации о раненых не было.
Пользователи в соцсетях заявили, что начали находить в полях обломки. Говорится, что обнаружили двигатель сбитого дрона. Но официальной информации об этом не поступало.
«Хочется верить, что бандиты, которые при помощи БПЛА наносят удары по домам нашим, будут найдены и наказаны по всей строгости закона», — пишут местные жители.
До этого жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник.