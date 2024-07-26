Жительница Ростовской области перевела «главе города» 300 тысяч рублей

55-летняя жительница Каменска-Шахтинского обратилась в полицию по поводу кражи денежных средств. Дончанка рассказала, что через социальные сети с ней связался «глава горда» и попросил помочь Следкому в борьбе с утечкой персональных данных сотрудников местного госучреждения. Позже ей позвонил неизвестный и представился экспертом СК. Он рассказал, что в ее телефоне также есть программа по получению личных данных. Для того, чтобы обезопасить себя шахтинке предложили скачать техобеспечение, которое борется со «шпионом». Она выполнила все инструкции и увидела, как все приложения в ее телефоне открываются сами. Она посчитала, что теперь в безопасности. Однако через несколько дней при попытке оплатить покупки картой поняла, что баланс в «минусе». В личном кабинете банка дончанка увидела, что у нее списали 300 тысяч рублей.