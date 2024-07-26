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Published Сегодня, 17:45

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Жительница Ростовской области перевела «главе города» 300 тысяч рублей

Жительница Ростовской области перевела «главе города» 300 тысяч рублей

26 июля 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Ростовской области перевела «главе города» 300 тысяч рублей
В Каменск-Шахтинском женщина перевела 300 тысяч рублей «главе города» на помощь следственному комитету. Дончанка заметила подвох только через несколько дней, сообщает региональное МВД.

55-летняя жительница Каменска-Шахтинского обратилась в полицию по поводу кражи денежных средств. Дончанка рассказала, что через социальные сети с ней связался «глава горда» и попросил помочь Следкому в борьбе с утечкой персональных данных сотрудников местного госучреждения. Позже ей позвонил неизвестный и представился экспертом СК. Он рассказал, что в ее телефоне также есть программа по получению личных данных. Для того, чтобы обезопасить себя шахтинке предложили скачать техобеспечение, которое борется со «шпионом». Она выполнила все инструкции и увидела, как все приложения в ее телефоне открываются сами. Она посчитала, что теперь в безопасности. Однако через несколько дней при попытке оплатить покупки картой поняла, что баланс в «минусе». В личном кабинете банка дончанка увидела, что у нее списали 300 тысяч рублей.

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По данному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам преступления пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личностей злоумышленников и их задержанию.

Ранее в Ростове-на-Дону ограбили ПВЗ маркетплейса OZON.

До этого ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла более 150 тысяч рублей.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Деньги#Мошенничество#Полиция#Телефонные мошенники#Обман людей#Кража денег#Банковская карта
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