Часть Ростовской области останется без телевидения и радио в конце июля

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
В этот период на станциях будут проводиться профилактические или другие запланированные работы, которые потребуют отключения передающего оборудования.
Некоторые мероприятия могут быть отложены из-за неблагоприятных погодных условий.
В понедельник, 29 июля, это коснется Шахт и населенного пункта Савдя, который расположен в Заветинском районе. На следующий день отключения пройдут в Таганроге.
Кроме того, телевидения не будет в Родионово-Несветайской 31 числа. А 2 августа ограничения введут в Заветном.
Добавим, что на следующей неделе в Ростове будут проходить отключения света из-за работ на оборудовании.