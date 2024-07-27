rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Часть Ростовской области останется без телевидения и радио в конце июля

Часть Ростовской области останется без телевидения и радио в конце июля

27 июля 2024, 05:51
Фото: 1MI
В Ростовской области будет пропадать телерадиосигнал в конце июля из-за технических работ, сообщает РТРС.

В этот период на станциях будут проводиться профилактические или другие запланированные работы, которые потребуют отключения передающего оборудования.

Некоторые мероприятия могут быть отложены из-за неблагоприятных погодных условий.

Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космоса
Узнать подробнее

В понедельник, 29 июля, это коснется Шахт и населенного пункта Савдя, который расположен в Заветинском районе. На следующий день отключения пройдут в Таганроге.

Кроме того, телевидения не будет в Родионово-Несветайской 31 числа. А 2 августа ограничения введут в Заветном.

Добавим, что на следующей неделе в Ростове будут проходить отключения света из-за работ на оборудовании.

Читайте также:
Космический спутник из Ростовской области подал первый сигнал из космосаЭлектричество вернули в дома жителей Батайска, которые вышли ночью к «Донэнерго»
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Радио#Технические работы#Телевидение#Профилактические работы
Подпишитесь
Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей
Вчера, 14:52
Стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове
Вчера, 19:20
Епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове
Вчера, 19:09
Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город
Вчера, 16:15
В Батайске нашлись деньги на экспертизу для сгоревшего дома на улице Ворошилова
Вчера, 15:20
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
Вчера, 07:21