Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Скрипикин оказался на скамье подсудимых по статьям о превышении должностных полномочий и взятке в особо крупном размере. В 2018 году при проведении тендера экс-замначальника Южного таможенного управления Скрипкин и бывшая начальница контрактной службы Екатерина Радченко завысили стоимость контракта на покупку здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста на 85 миллионов рублей. Они также помогли бизнесмену Владиславу Григориадису получить победу в тендере.
Преступные махинации пресекли сотрудники силовых ведомств.
Рассмотрев материалы дела, Октябрьский районный суд признал троих подсудимых виновными. Скрипкина приговорили в общей сложности к восьми годам и одну месяцу лишения свободы в колонии строго режима. Также у экс-замначальника Южного таможенного управления конфискуют 500 тысяч рублей. Екатерине Радченко — назначили три года условно. Григориадис также получил три года условно. Также, по информации «АиФ-Ростов», он добровольно возместил 49 миллионов рублей Южному таможенному управлению.