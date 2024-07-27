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Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор бывшему заместителю Южного таможенного управления Александру Скрипкину

Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове-на-Дону

27 июля 2024, 12:33
Фото: 1MI
Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор бывшему заместителю Южного таможенного управления Александру Скрипкину
Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор бывшему заместителю Южного таможенного управления Александру Скрипкину, сообщается на сайте суда.

Скрипикин оказался на скамье подсудимых по статьям о превышении должностных полномочий и взятке в особо крупном размере. В 2018 году при проведении тендера экс-замначальника Южного таможенного управления Скрипкин и бывшая начальница контрактной службы Екатерина Радченко завысили стоимость контракта на покупку здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста на 85 миллионов рублей. Они также помогли бизнесмену Владиславу Григориадису получить победу в тендере.

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Преступные махинации пресекли сотрудники силовых ведомств.

Рассмотрев материалы дела, Октябрьский районный суд признал троих подсудимых виновными. Скрипкина приговорили в общей сложности к восьми годам и одну месяцу лишения свободы в колонии строго режима. Также у экс-замначальника Южного таможенного управления конфискуют 500 тысяч рублей. Екатерине Радченко — назначили три года условно. Григориадис также получил три года условно. Также, по информации «АиФ-Ростов», он добровольно возместил 49 миллионов рублей Южному таможенному управлению.

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