Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове-на-Дону

Скрипикин оказался на скамье подсудимых по статьям о превышении должностных полномочий и взятке в особо крупном размере. В 2018 году при проведении тендера экс-замначальника Южного таможенного управления Скрипкин и бывшая начальница контрактной службы Екатерина Радченко завысили стоимость контракта на покупку здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста на 85 миллионов рублей. Они также помогли бизнесмену Владиславу Григориадису получить победу в тендере.