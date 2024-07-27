Электрический кабель взорвался под землёй в Ростове во время движения машин

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Происшествие случилось днём 27 июля на пересечении улиц Пухляковская и Армянская, в районе Мясникован. Во время движения машин под землёй взорвался электрический кабель. На кадры с места событий попал звук взрыва. Также видно летящие из-под земли искры и дым.
Что стало причиной ЧП, неизвестно. Водители и транспорт, по предварительным данным, не пострадали. Но жители района Темерник частично остались без электроснабжения.
Городские службы происшествие не комментировали.