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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Ростове в районе Мясникован под землёй взорвался электрический кабель, сообщили подписчики сообщества «Ростов Главный».

Электрический кабель взорвался под землёй в Ростове во время движения машин

27 июля 2024, 13:51
Фото: для иллюстрации / 1MI
В Ростове в районе Мясникован под землёй взорвался электрический кабель, сообщили подписчики сообщества «Ростов Главный».
В Ростове в районе Мясникован под землёй взорвался электрический кабель, сообщили подписчики сообщества «Ростов Главный».

Происшествие случилось днём 27 июля на пересечении улиц Пухляковская и Армянская, в районе Мясникован. Во время движения машин под землёй взорвался электрический кабель. На кадры с места событий попал звук взрыва. Также видно летящие из-под земли искры и дым.

Что стало причиной ЧП, неизвестно. Водители и транспорт, по предварительным данным, не пострадали. Но жители района Темерник частично остались без электроснабжения.

Городские службы происшествие не комментировали.

В Ростове в районе Мясникован под землёй взорвался электрический кабель, сообщили подписчики сообщества «Ростов Главный».
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Ростов Главный»

Ранее ростовчане рассказали, как провайдер хотел их лишить интернета на 12 дней.

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