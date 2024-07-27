Электрический кабель взорвался под землёй в Ростове во время движения машин

Происшествие случилось днём 27 июля на пересечении улиц Пухляковская и Армянская, в районе Мясникован. Во время движения машин под землёй взорвался электрический кабель. На кадры с места событий попал звук взрыва. Также видно летящие из-под земли искры и дым.