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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:58

Еще одну террористическую атаку пытался совершить киевский режим на Дону

Еще одну террористическую атаку пытался совершить киевский режим на Дону

27 июля 2024, 04:57
Фото: 1MI
Над территорией Ростовской области ликвидировали два беспилотника, сообщили в Минобороны.

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в ночь на 27 июля. Ее удалось отразить, в результате чего были сбиты два дрона.

Добавим, что беспилотники уничтожили и в других регионах, в том числе в Курской и Белгородской областях. О пострадавших информации не поступало.

Средства РЭБ подавили два беспилотника в Ростовской области 27 июля
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До этого о сбитых дронах сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он рассказал, что сейчас информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами.

Добавим, что ранее системы ПВО несколько раз сбивали беспилотники над территорией региона.

Так, губернатор Голубев рассказывал о разрушениях после одной из атак.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Атака дронов#Происшествия
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