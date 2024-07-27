Еще одну террористическую атаку пытался совершить киевский режим на Дону

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в ночь на 27 июля. Ее удалось отразить, в результате чего были сбиты два дрона.
Добавим, что беспилотники уничтожили и в других регионах, в том числе в Курской и Белгородской областях. О пострадавших информации не поступало.
До этого о сбитых дронах сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он рассказал, что сейчас информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами.
Добавим, что ранее системы ПВО несколько раз сбивали беспилотники над территорией региона.
Так, губернатор Голубев рассказывал о разрушениях после одной из атак.