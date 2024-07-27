Импланты вживили в череп трём детям в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Трём детям в ОДКБ Ростовской области выполнили операции с использованием 3D-моделируемых имплантов. Сейчас юные пациенты уже выписаны и чувствуют себя хорошо.
Медики отмечают, что 3D-моделируемые импланты используют для пластики дефектов костей черепа. Они необходимы, когда ребёнок пережил удаление больших фрагментов костей черепа. Такое случается после тяжёлых нейротравм в ДТП или при падении с высоты.
«Эти технологии позволяют обеспечить герметизацию черепа и в будущем избежать критической опасности при даже незначительных травмах головы, способствуют улучшению состояния ребёнка», — объясняет заведующий нейрохирургическим отделением ОДКБ Александр Тушев.
Ранее стало известно, что число больных редкими заболеваниями выросло почти в два раза в Ростовской области.