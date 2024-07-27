Импланты вживили в череп трём детям в Ростовской области

Медики отмечают, что 3D-моделируемые импланты используют для пластики дефектов костей черепа. Они необходимы, когда ребёнок пережил удаление больших фрагментов костей черепа. Такое случается после тяжёлых нейротравм в ДТП или при падении с высоты.