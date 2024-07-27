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Published Сегодня, 17:47

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Нейрохирурги в Ростове выполняют операции с использованием индивидуальных 3D-моделируемых имплантов для пластики дефектов костей черепа

Импланты вживили в череп трём детям в Ростовской области

27 июля 2024, 17:47
Фото: 1MI
Нейрохирурги в Ростове выполняют операции с использованием индивидуальных 3D-моделируемых имплантов для пластики дефектов костей черепа
Нейрохирурги в Ростове выполняют операции с использованием индивидуальных 3D-моделируемых имплантов для пластики дефектов костей черепа, сообщили в региональном Минздраве.

Трём детям в ОДКБ Ростовской области выполнили операции с использованием 3D-моделируемых имплантов. Сейчас юные пациенты уже выписаны и чувствуют себя хорошо.

Медики отмечают, что 3D-моделируемые импланты используют для пластики дефектов костей черепа. Они необходимы, когда ребёнок пережил удаление больших фрагментов костей черепа. Такое случается после тяжёлых нейротравм в ДТП или при падении с высоты.

«Эти технологии позволяют обеспечить герметизацию черепа и в будущем избежать критической опасности при даже незначительных травмах головы, способствуют улучшению состояния ребёнка», — объясняет заведующий нейрохирургическим отделением ОДКБ Александр Тушев.

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Ранее стало известно, что число больных редкими заболеваниями выросло почти в два раза в Ростовской области.

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