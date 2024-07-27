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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 29 и по 31 июля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 29 и по 31 июля

27 июля 2024, 05:38
Фото: 1MI
Жители нескольких улиц в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в конце июля, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 29 июля, электричества не будет на улицах 1-я линия, 13-я линия, 15-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская.

Во вторник обесточат улицы Шатоевская, Терская, Орловская, переулок Чувашский.

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В среду это коснется улиц Дундича, Конституционная, Октября, Кемеровская, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская, Карбышева, Грамши, Гончарова, Можайская.

Также ограничения введут на улицах Каратаева, Просторная, Белая.

Ранее глава региона обратился с просьбой к Минэнерго возвести новые энергообъекты в области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Электричество#Отключения света
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