Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров

Мусорный полигон в переулке Машиностроительном загорелся в Ростове в полдень. Пожар также охватил грейдер и строительный вагончик поблизости. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. Огонь тушат 20 сотрудников МЧС и несколько единиц техники.