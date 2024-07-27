rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

На Западном в Ростове огонь вспыхнул на территории полигона бытовых отходов

Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров

27 июля 2024, 14:15
На Западном в Ростове огонь вспыхнул на территории полигона бытовых отходов
На Западном в Ростове огонь вспыхнул на территории полигона бытовых отходов, подробностями поделился градоначальник Алексей Логвиненко.

Мусорный полигон в переулке Машиностроительном загорелся в Ростове в полдень. Пожар также охватил грейдер и строительный вагончик поблизости. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. Огонь тушат 20 сотрудников МЧС и несколько единиц техники.

По предварительным данным, угрозы распространения пожара нет. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

По предварительным данным, угрозы распространения пожара нет.По предварительным данным, угрозы распространения пожара нет.
По предварительным данным, угрозы распространения пожара нет.По предварительным данным, угрозы распространения пожара нет.
По предварительным данным, угрозы распространения пожара нет.

Тушение огня держат на контроле в упралении МЧС и администрации города.

Ранее власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город.

Читайте также:
Электрический кабель взорвался под землёй в Ростове во время движения машинВ целый квартал выстроилась очередь из подростков в центре РостоваУдарилась головой: самокатчик сбил ребёнка рядом с торговым центром в Ростове
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Логвиненко#Происшествия
Подпишитесь
«Парк Авиаторов, Зеленый остров»: биолог рассказал, где в Ростове больше всего клещей
Сегодня, 12:53
Погорельцам Батайска предложили самим оплачивать охрану возле горевшего дома
Сегодня, 12:51
Экс-замначальника Южного таможенного управления осудили в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:33
Власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город
Вчера, 16:15
В Батайске нашлись деньги на экспертизу для сгоревшего дома на улице Ворошилова
Вчера, 15:20
Благотворительный забег от СКЖД «Достигая цели!» поможет четырехлетнему Егору
Вчера, 07:21