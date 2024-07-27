Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Мусорный полигон в переулке Машиностроительном загорелся в Ростове в полдень. Пожар также охватил грейдер и строительный вагончик поблизости. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. Огонь тушат 20 сотрудников МЧС и несколько единиц техники.
По предварительным данным, угрозы распространения пожара нет. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.
Тушение огня держат на контроле в упралении МЧС и администрации города.
Ранее власти Гукова оправдались за дымящую свалку, от которой задыхается город.