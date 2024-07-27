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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В 2024 году на модернизацию оборудования всех энергоблоков Ростовской АЭС потратят 5,5 миллиарда рублей

На Ростовской АЭС начнут замену оборудования на первом энергоблоке

27 июля 2024, 10:54
Фото: Правительство Ростовской области
В 2024 году на модернизацию оборудования всех энергоблоков Ростовской АЭС потратят 5,5 миллиарда рублей
В 2024 году на модернизацию оборудования всех энергоблоков Ростовской АЭС потратят 5,5 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.

В этом году на атомной электростанции начнутся работы по модернизации всех четырёх энергоблоков. На это выделили больше пяти милллиардов рублей. При этом 80% от суммы пойдут на работы на первом энергоблоке. Там будут менять оборудование комплектно-распределительных устройств, управляющего канала безопасности, аварийной защиты, предупредительной защиты и контроля нейтронного потока.

На втором энергоблоке пройдёт модернизация системы уплотнения гидроемкостей САОЗ и компенсатора давления для перехода на новые уплотняющие материалы. На энергоблоках №1, №2 и №3 запланирована также модернизация системы аварийного энергоснабжения блоков, системы автоматического регулирования и защиты турбин.

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«Плановые ремонты с обследованием, обслуживанием, заменой и модернизацией оборудования на АЭС проходят ежегодно», — объяснил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Ранее Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией.

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