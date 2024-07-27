На Ростовской АЭС начнут замену оборудования на первом энергоблоке

В этом году на атомной электростанции начнутся работы по модернизации всех четырёх энергоблоков. На это выделили больше пяти милллиардов рублей. При этом 80% от суммы пойдут на работы на первом энергоблоке. Там будут менять оборудование комплектно-распределительных устройств, управляющего канала безопасности, аварийной защиты, предупредительной защиты и контроля нейтронного потока.