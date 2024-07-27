На Ростовской АЭС начнут замену оборудования на первом энергоблоке

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В этом году на атомной электростанции начнутся работы по модернизации всех четырёх энергоблоков. На это выделили больше пяти милллиардов рублей. При этом 80% от суммы пойдут на работы на первом энергоблоке. Там будут менять оборудование комплектно-распределительных устройств, управляющего канала безопасности, аварийной защиты, предупредительной защиты и контроля нейтронного потока.
На втором энергоблоке пройдёт модернизация системы уплотнения гидроемкостей САОЗ и компенсатора давления для перехода на новые уплотняющие материалы. На энергоблоках №1, №2 и №3 запланирована также модернизация системы аварийного энергоснабжения блоков, системы автоматического регулирования и защиты турбин.
«Плановые ремонты с обследованием, обслуживанием, заменой и модернизацией оборудования на АЭС проходят ежегодно», — объяснил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.
Ранее Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией.