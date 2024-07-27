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Published Сегодня, 06:58

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Неизвестные отравили собак в Батайске

Неизвестные отравили собак в Батайске

27 июля 2024, 06:58
Фото: 1MI
В Батайске Ростовской области в одном из ЖК отравили двух собак, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что происшествие случилось на улице Котова. В результате одна из собак скончалась.

«Ночью мы искали еще пострадавших животных, но никого не было. Утром стало ясно, что с отравой прошлись еще и по стройке, найдена еще одна умирающая собака, а три пропали без вести», — написал автор.

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Пользователи в комментариях раскритиковали поступок догхантеров. Они написали, что проблему с бездомными собаками нужно решать, но другим способом, более гуманным.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами.

До этого бешеная собака стала причиной карантина в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Отравление#Собаки#Происшествия
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