Неизвестные отравили собак в Батайске

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Они рассказали, что происшествие случилось на улице Котова. В результате одна из собак скончалась.
«Ночью мы искали еще пострадавших животных, но никого не было. Утром стало ясно, что с отравой прошлись еще и по стройке, найдена еще одна умирающая собака, а три пропали без вести», — написал автор.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок догхантеров. Они написали, что проблему с бездомными собаками нужно решать, но другим способом, более гуманным.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами.
До этого бешеная собака стала причиной карантина в Ростовской области.