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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:36

В Ростовской области на крупной взятке попался офицер Донского батальона №1 ГИБДД

Офицер Донского батальона №1 ГИБДД попался на взятке от водителей фур

27 июля 2024, 09:34
Фото: 1MI
В Ростовской области на крупной взятке попался офицер Донского батальона №1 ГИБДД
В Ростовской области на крупной взятке попался офицер Донского батальона №1 ГИБДД, сообщает издание 1рнд со ссылкой на свои источники.

Офицера Донского отдельного батальона ДПС №1 ГИБДД Ростовской области, замкомандира роты ДОБ-1 задержали при получении взятки. По предварительным данным, он получил 600 тысяч рублей от водителей большегрузов.

Задержание высокопоставленного сотрудника ГИБДД проводили оперативники Управления ФСБ России по Ростовской области.

Официальных подробностей дела пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что сотрудница налоговой инспекции в Ростове-на-Дону заставила директора одной из фирм заплатить ей пять миллионов рублей.

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