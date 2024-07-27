«Парк Авиаторов, Зеленый остров»: биолог рассказал, где в Ростове больше всего клещей

«Клещи очень неприхотливые. Они живут и на деревьях, и на кустарниках, и в траве. Разве что в полностью хвойных лесах они почти не встречаются. Поэтому если планируете отправиться на природу или даже в популярный городской парк — обязательно несколько раз во время прогулки осматривайте себя на предмет обнаружения клеща и надевайте закрытую одежду», — советует эксперт.