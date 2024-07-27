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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Биолог рассказал, где в Ростове выше шанс подцепить клеща

«Парк Авиаторов, Зеленый остров»: биолог рассказал, где в Ростове больше всего клещей

27 июля 2024, 12:53
Фото: rostov-gorod.ru
Биолог рассказал, где в Ростове выше шанс подцепить клеща

Биолог Юрченко рассказала, где в Ростове выше шанс подцепить клеща

Щепкинский лес, парк Авиаторов и остров Зеленый — места, где ростовчане наиболее часто могут встретиться с клещом, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский биолог Татьяна Юрченко.

По обновленным данным на сайте управления Роспотребнадзора на 23 июля 2024 года из-за укусов клещей в донские больницы обратились 5056 человек.

Как объясняет ростовский биолог Татьяна Юрченко, периодически в городе проводятся обработки растений, который направлены, в том числе, и на борьбу с клещами.

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«Такие обработки значительно сокращают количество клещей в черте города, но не совсем. Например, если растительности слишком много, есть шанс какой-то участок пропустить или обрабатывающий состав не попадет куда-то из-за мешающей листы. На мой взгляд, как ни старайся, а такие огромные территории, как Щепкинский лес, Кумженская роща, Зеленый остров или парк Авиаторов просто невозможно обработать до последнего листочка», — считает эксперт.

Татьяна Юрченко добавляет, что клещи в Ростовской области также могут быть на территориях частных садовых товариществ или на пустырях.

«Клещи очень неприхотливые. Они живут и на деревьях, и на кустарниках, и в траве. Разве что в полностью хвойных лесах они почти не встречаются. Поэтому если планируете отправиться на природу или даже в популярный городской парк — обязательно несколько раз во время прогулки осматривайте себя на предмет обнаружения клеща и надевайте закрытую одежду», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что из-за жары Ростовскую область могут атаковать всеядные паутинные клещи.

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