Погорельцам Батайска предложили самим оплачивать охрану возле горевшего дома

Пострадавший при пожаре дом на Ворошилова в Батайске обеспечили охраной только на первые дни ЧС. Теперь люди дежурят сами. Управляющая компания предложила жителям самим оплачивать расходы на охрану дома. Об этом RostovGazeta сообщили собственники жилья.

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