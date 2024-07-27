Погорельцам Батайска предложили самим оплачивать охрану возле горевшего дома

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Жители Батайска возмущены — в границах пострадавшего от пожара дома на Ворошилова, 11 объявлен режим ЧС. Но при этом, никаких действий они не наблюдают.
«Только в первые дни после пожара возле дома была охрана — полиция и казаки. Но уже в ближайшее воскресенье — с 14 июля, охрану сняли, о чем нас предупредили. Мы вынуждены дежурить сами. При этом завалы на крыше, которые представляют реальную угрозу для людей, так и остаются. Да и вопрос по охране дома приходится решать самим», — отмечают собственники жилья.
Собеседники объясняют, что управляющая компания пообещала провести собрание. На нем будет рассмотрен вопрос об обеспечении охраны горевшего МКД. Людям предлагается на выбор — заключить договор с охранным агентством или ввести в штат УК должность «сторож» с окладом 30 тысяч рублей.
Также жителям предложено рассмотреть вопрос о включении в квитанцию на оплату строки целевого взноса по охране дома и об организации расчистки кровли «от оставшихся элементов кровли после пожара».
«Конечно же, мы понимаем, что наш дом — это наша собственность. Но сейчас действует режим ЧС. Для чего тогда он был объявлен? Мы сами охраняем дом, и завалы на крыше до сих пор не убраны», — констатируют горожане.
Напомним, что ранее власти Батайска рассказали, что нашли деньги на проведение экспертизы горевшего дома.