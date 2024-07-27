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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Погорельцам в Батайске предложили самим оплачивать охрану дома

Погорельцам Батайска предложили самим оплачивать охрану возле горевшего дома

27 июля 2024, 12:51
Фото: 1MI
Погорельцам в Батайске предложили самим оплачивать охрану дома
Пострадавший при пожаре дом на Ворошилова в Батайске обеспечили охраной только на первые дни ЧС. Теперь люди дежурят сами. Управляющая компания предложила жителям самим оплачивать расходы на охрану дома. Об этом RostovGazeta сообщили собственники жилья.

Жители Батайска возмущены — в границах пострадавшего от пожара дома на Ворошилова, 11 объявлен режим ЧС. Но при этом, никаких действий они не наблюдают.

«Только в первые дни после пожара возле дома была охрана — полиция и казаки. Но уже в ближайшее воскресенье — с 14 июля, охрану сняли, о чем нас предупредили. Мы вынуждены дежурить сами. При этом завалы на крыше, которые представляют реальную угрозу для людей, так и остаются. Да и вопрос по охране дома приходится решать самим», — отмечают собственники жилья.
Так выглядит место для дежурства жителей горевшего дома на Ворошилова в Батайске Так выглядит место для дежурства жителей горевшего дома на Ворошилова в Батайске
По словам погорельцев, на крыше дома на Ворошилова 11 остаются завалы. Конструкции падают, представляя опасность для горожан. По словам погорельцев, на крыше дома на Ворошилова 11 остаются завалы. Конструкции падают, представляя опасность для горожан.
Для защиты от падающих с крыши конструкций и кирпичей, дежурным возле горевшего дома в Батайске выдали каски. Для защиты от падающих с крыши конструкций и кирпичей, дежурным возле горевшего дома в Батайске выдали каски.
Так выглядит место для дежурства жителей горевшего дома на Ворошилова в Батайске
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Собеседники объясняют, что управляющая компания пообещала провести собрание. На нем будет рассмотрен вопрос об обеспечении охраны горевшего МКД. Людям предлагается на выбор — заключить договор с охранным агентством или ввести в штат УК должность «сторож» с окладом 30 тысяч рублей.

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Также жителям предложено рассмотреть вопрос о включении в квитанцию на оплату строки целевого взноса по охране дома и об организации расчистки кровли «от оставшихся элементов кровли после пожара».

«Конечно же, мы понимаем, что наш дом — это наша собственность. Но сейчас действует режим ЧС. Для чего тогда он был объявлен? Мы сами охраняем дом, и завалы на крыше до сих пор не убраны», — констатируют горожане.

Напомним, что ранее власти Батайска рассказали, что нашли деньги на проведение экспертизы горевшего дома.

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