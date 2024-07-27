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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров

Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону

27 июля 2024, 15:13
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров
Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Полигон бытовых отходов в переулке Машиностроительном загорелся в Ростове в днём 27 июля. Пожар также охватил грейдер и строительный вагончик поблизости. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. Жители Ростова делятся кадрами, на которых видны столбы дыма.

Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров
Видео: Telegram-канал Don Mash

Огонь тушат 20 сотрудников МЧС и несколько единиц техники. К настоящему часу им удалось локализовать пожар.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее градоначальник Алексей Логвиненко поделился кадрами с места пожара на мусорном полигоне в Ростове.

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