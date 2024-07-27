Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Полигон бытовых отходов в переулке Машиностроительном загорелся в Ростове в днём 27 июля. Пожар также охватил грейдер и строительный вагончик поблизости. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. Жители Ростова делятся кадрами, на которых видны столбы дыма.
Огонь тушат 20 сотрудников МЧС и несколько единиц техники. К настоящему часу им удалось локализовать пожар.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее градоначальник Алексей Логвиненко поделился кадрами с места пожара на мусорном полигоне в Ростове.