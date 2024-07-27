Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону

Полигон бытовых отходов в переулке Машиностроительном загорелся в Ростове в днём 27 июля. Пожар также охватил грейдер и строительный вагончик поблизости. Площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. Жители Ростова делятся кадрами, на которых видны столбы дыма.