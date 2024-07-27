Ростов-на-Дону с 30 июля начнет заливать дождями

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
С субботы по понедельник синоптики предсказывают ясное небо, а термометры покажут до +33 градусов. Скорость ветра может достигать четырех метров в секунду.
Во вторник, 30 июля, ожидается снижение температуры до +27 градусов и возможны дожди. Ветер станет сильнее.
Дождь не прекратится и на следующий день, при этом температура воздуха будет на уровне +25 градусов. В четверг, 1 августа, ожидается облачность. В остальном метеоусловия останутся прежними.
Стоит отметить, что ночью температура может снижаться до +17 градусов.
Ранее в донской столице провалилось асфальтовое покрытие после сильного дождя.