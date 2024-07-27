Ростов-на-Дону с 30 июля начнет заливать дождями

Дождь не прекратится и на следующий день, при этом температура воздуха будет на уровне +25 градусов. В четверг, 1 августа, ожидается облачность. В остальном метеоусловия останутся прежними.



Стоит отметить, что ночью температура может снижаться до +17 градусов.