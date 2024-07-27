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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Ростов-на-Дону с 30 июля начнет заливать дождями

Ростов-на-Дону с 30 июля начнет заливать дождями

27 июля 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону в конце июля стоит ждать дождливую и теплую погоду, сообщили синоптики.

С субботы по понедельник синоптики предсказывают ясное небо, а термометры покажут до +33 градусов. Скорость ветра может достигать четырех метров в секунду.

Во вторник, 30 июля, ожидается снижение температуры до +27 градусов и возможны дожди. Ветер станет сильнее.

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Дождь не прекратится и на следующий день, при этом температура воздуха будет на уровне +25 градусов. В четверг, 1 августа, ожидается облачность. В остальном метеоусловия останутся прежними.

Стоит отметить, что ночью температура может снижаться до +17 градусов.

Ранее в донской столице провалилось асфальтовое покрытие после сильного дождя.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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