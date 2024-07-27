Ростовчанин остался без телефона после того, как помог другому человеку

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Житель Ростова рассказал полицейским, что на улице к нему подошёл прохожий и сказал, что ему срочно нужно позвонить. Сердобольный ростовчанин дал ему свой телефон. Тот отошёл в сторону, а затем сбежал, прихватив с собой гаджет.
Правоохранительные органы смогли задержать вора. Им оказался 28-летний житель Ростова. К моменту задержания телефон он уже продал, а вырученные за него 20 тысяч рублей потратил.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».