Ростовчанин остался без телефона после того, как помог другому человеку

Житель Ростова рассказал полицейским, что на улице к нему подошёл прохожий и сказал, что ему срочно нужно позвонить. Сердобольный ростовчанин дал ему свой телефон. Тот отошёл в сторону, а затем сбежал, прихватив с собой гаджет.