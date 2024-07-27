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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Злоумышленник украл у ростовчанина телефон под предлогом необходимости срочно сделать звонок

Ростовчанин остался без телефона после того, как помог другому человеку

27 июля 2024, 18:09
Фото: pxhere.com
Злоумышленник украл у ростовчанина телефон под предлогом необходимости срочно сделать звонок
Злоумышленник украл у ростовчанина телефон под предлогом необходимости срочно сделать звонок, подробностями поделились в полиции города.

Житель Ростова рассказал полицейским, что на улице к нему подошёл прохожий и сказал, что ему срочно нужно позвонить. Сердобольный ростовчанин дал ему свой телефон. Тот отошёл в сторону, а затем сбежал, прихватив с собой гаджет.

Правоохранительные органы смогли задержать вора. Им оказался 28-летний житель Ростова. К моменту задержания телефон он уже продал, а вырученные за него 20 тысяч рублей потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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