Семилетняя девочка попала под колёса автобуса в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Авария произошла вечером 26 июля. На улице Свободной в Шахтах автобус «ПАЗ» сбил семилетнюю девочку. Она перебегала дорогу в неустановленном месте.
Малышка выжила, но получила серьёзные травмы. Сейчас она находится в больнице.
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Ранее водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области. Автомобилист сдавал назад, но не посмотрел по сторонам, поэтому не заметил мотоцикл. 16-летний водитель мототранспорта и его 14-летняя пассажирка пострадали.