Семилетняя девочка попала под колёса автобуса в Ростовской области

Ранее водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области. Автомобилист сдавал назад, но не посмотрел по сторонам, поэтому не заметил мотоцикл. 16-летний водитель мототранспорта и его 14-летняя пассажирка пострадали.