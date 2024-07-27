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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Ребёнок получил травмы после столкновения с автобусом в Шахтах

Семилетняя девочка попала под колёса автобуса в Ростовской области

27 июля 2024, 09:14
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Ребёнок получил травмы после столкновения с автобусом в Шахтах
Ребёнок получил травмы после столкновения с автобусом в Шахтах, сообщили в управлении Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла вечером 26 июля. На улице Свободной в Шахтах автобус «ПАЗ» сбил семилетнюю девочку. Она перебегала дорогу в неустановленном месте.

Малышка выжила, но получила серьёзные травмы. Сейчас она находится в больнице.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

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Ранее водитель авто сбил двух подростков на мотоцикле в Ростовской области. Автомобилист сдавал назад, но не посмотрел по сторонам, поэтому не заметил мотоцикл. 16-летний водитель мототранспорта и его 14-летняя пассажирка пострадали.

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